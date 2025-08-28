Pesquisa aponta que gerações Z e Millennials ficam 6 meses sem limpar o quarto

O hábito de limpar o quarto e arrumar a cama costuma ser repassado quando ainda se é criança pelos pais. Acontece que estas tarefas acabam não sendo incluídas na rotina. Uma pesquisa apontou que cerca de 31% das pessoas que fazem parte da Geração Z e da Geração Y (millennials) estão com o quarto sujo há algum tempo.

Os dados foram obtidos a partir de uma pesquisa nos Estados Unidos com mais de 2 mil pessoas. Ela demonstra a relação dos jovens e jovens adultos com a sujeira em casa, principalmente, no local de repouso, como o quarto.

VEJA MAIS

O que a pesquisa revela?

Uma empresa de produtos de limpeza chamada Swiffer descobriu, por meio da Talker Resear, que conduziu uma pesquisa com mais de 2 mil pessoas, que 45% das que se enquadram como millennials e na geração Z admitem que ficariam envergonhados se alguém visse o estado de sujeira da sua casa.

Além disso, 31% dos participantes afirmaram que um dos cômodos está sujo há mais de seis meses. Na hora da limpeza, acabam adiando a tarefa por quase três horas ao invés de realmente limpar, que dura, em média, duas horas.

Outro dado alarmante em relação à higiene do lar revela que 37% dos americanos entrevistados não gostam de limpar o piso, sendo a tarefa menos favorita. Outros 31% não gostam de limpar ventiladores de teto, enquanto 28% preferem outras superfícies do que rodapés.

Um dado curioso é em relação à motivação para fazer a faxina. 36% afirmaram que só limpam a casa quando sabem que vão receber visitas. No caso dos millennials, o número aumenta para 39%.

Por que americanos das gerações Y e Z não limpam a casa?

A cientista da empresa de produtos de limpeza Swiffer, Arianna Castro, afirma: “Você pode se surpreender: alguns dos pontos mais sujos da sua casa estão bem ali, à vista de todos, esperando para serem limpos. Essas áreas negligenciadas podem abrigar mais sujeira e fuligem do que você imagina".

Em média, a limpeza da casa leva duas horas. Só que, para 24% dos entrevistados, ela pode levar mais tempo. Mais de 70% preferem fazer uma outra atividade desconfortável do que limpar o chão. Alguns afirmaram que já passaram 23 dias sem limpar e 25 dias sem varrer ou esfregar.

O que se limpa mais?

Nem só de sujeira vive a Geração Z e os millennials, já que 74% das pessoas que participaram da pesquisa afirmaram que valorizam a limpeza do piso.

A cozinha e a sala de estar são os cômodos mais limpos da casa, em que representam 88% e 85%, respectivamente. Por outro lado, os armários são deixados para depois, já que apenas 48% os limpam diariamente.

As pessoas que vivem em ambientes urbanos são os que mais fazem limpeza (cerca de 50% realizam diariamente) e consideram a casa "muito limpa". Apesar disso, os moradores rurais dos Estados Unidos que foram entrevistados gastam mais tempo na hora de realizar a tarefa, cerca de 2 horas e 12 minutos.

Acontece que 69% dos entrevistados afirmaram que limpariam mais se tivesse produtos versáteis.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)