Pensando na ex ou no colega de trabalho? Estudo revela pensamentos mais comuns durante o sexo

Uma pesquisa realizada no Reino Unido revelou o que passa pela cabeça de muita gente na "hora H" e os resultados podem surpreender (ou nem tanto). Segundo o levantamento feito pela empresa Asda Online Doctor, com dois mil adultos, a maioria tem pensamentos intrusivos durante o sexo. O dado quebra a ideia romântica de que o momento íntimo é sempre focado exclusivamente no parceiro atual.

A pesquisa mostrou que, além dos ex-relacionamentos, outras figuras também aparecem nos pensamentos na hora do sexo:

17% dos entrevistados admitiram já ter pensado em um(a) ex durante o sexo

13% dos participantes já pensaram em uma celebridade,

12% em um amigo,

e 9% admitiram pensar em um colega de trabalho.

Um dado ainda mais curioso (e potencialmente constrangedor) aponta que 4% já pensaram no irmão ou irmã do parceiro.

Homens pensam mais "fora do quarto"

Os homens lideram a lista quando o assunto é distração com outras pessoas: eles têm mais que o dobro de chances de pensar em uma celebridade, colega de trabalho ou no irmão da parceira do que as mulheres. Além disso, 9% dos homens confessaram já ter pensado no melhor amigo da parceira durante o sexo.

Já as mulheres parecem estar mais ligadas nas responsabilidades do dia a dia: elas têm mais probabilidade de pensar em tarefas domésticas, demandas do trabalho e preocupações financeiras durante o momento íntimo. Ao todo, 22% das mulheres disseram já ter pensado nos afazeres da casa, e 19% em questões financeiras, números bem superiores aos dos homens (7% e 11%, respectivamente).

(Reprodução/Asda Online Doctor, com tradução de O Liberal)

Outro ponto levantado pelo estudo é que a concentração no momento a dois não é assim tão comum. Mais de dois terços dos adultos admitiram que sua mente frequentemente divaga durante o sexo. O estresse do trabalho é o principal motivo de distração, afetando 20% dos entrevistados.

E tem mais: cerca de 41% dos adultos afirmaram já ter mentido sobre sua satisfação sexual para o parceiro. A tecnologia também aparece como vilã do clima íntimo, aproximadamente 1 em cada 10 britânicos revelou que já checou o celular durante o sexo.