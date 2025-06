Existe uma frequência ideal de relações sexuais para os casais? Estudos fazem levantamento

Recentemente, um dos casais de famosos mais queridos do Brasil, Fernanda Lima e o marido Rodrigo Hilbert, usaram as redes sociais para esclarecer uma declaração da apresentadora sobre a vida sexual.

Durante participação em um podcast, Fernanda comentou que a rotina agitada diminuía a frequência com que os dois mantinham relações sexuais. Isso fez reaparecer uma dúvida bastante comum em diversos casais:

Existe uma frequência ideal de relações sexuais para manter a saúde do casal? Saiba a resposta a seguir

Qual o número de relações sexuais ideais para um casal?

A resposta é: depende. Não existe um "número mágico"

Um estudo publicado na revista Social Psychological and Personality Science, por exemplo, indicou que casais mais felizes tendem a fazer sexo cerca de uma vez por semana. No entanto, isso não significa que esse seja o padrão ideal para todos.

Fatores como idade, tempo de relacionamento, rotina, saúde física e mental, filhos, trabalho, estresse e até cultura influenciam diretamente a frequência com que o casal sente desejo e tem disponibilidade para o sexo.

Outra pesquisa realizada em janeiro deste ano pelo Departamento de Urologia da Universidade de Shenzhen, na China, sugere que manter uma vida sexual ativa entre uma e duas vezes por semana pode estar associado a menores chances do desenvolvimento de depressão.

O estudo ainda apontou um "efeito de saturação", ao indicar que manter uma frequência sexual entre 52 e 103 vezes por ano (equivalente a 1 a 2 vezes por semana) pode oferecer os maiores efeitos protetores sobre a saúde mental.

O que realmente importa?

Muito mais do que a frequência, o mais importante é a qualidade da conexão sexual e emocional entre os parceiros. Uma vida sexual satisfatória está mais ligada à comunicação e à sintonia emocional do que a números.

Se um casal transa três vezes por semana, mas por obrigação ou sem prazer, isso não é saudável e é necessária a ajuda profissional.

Quando buscar ajuda?

Se a falta de sexo está causando sofrimento, afastamento emocional ou conflitos, pode ser um bom momento para buscar terapia de casal ou sexoterapia.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)