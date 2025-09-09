Pastor sul-africano afirma que Jesus Cristo voltará ainda em setembro; veja a data!

O pastor Joshua Mhlakela, da África do Sul, ganhou repercussão nas redes sociais ao afirmar que recebeu uma revelação divina indicando que Jesus Cristo retornará à Terra entre 23 e 24 de setembro de 2025, coincidindo com o Rosh Hashaná, celebrado como o Festival das Trombetas.

Em vídeo publicado no YouTube, Mhlakela diz ter visto Cristo sentado em um trono, ouvindo claramente Sua declaração: "Eu voltarei em breve". O pastor enfatizou que o arrebatamento está próximo, queira você estar preparado ou não. O conteúdo viralizou rapidamente, incentivando testemunhos semelhantes de seguidores que compartilharam sonhos e visões relacionados.

Celebração celestial ou interpretação simbólica?

O discurso ganhou ainda mais força após o fenômeno da “lua de sangue”, observado entre os dias 7 e 8 de setembro — associado por muitos a sinais bíblicos baseados no livro de Joel. Ainda assim, teólogos lembram que as Escrituras alertam que ninguém sabe o dia nem a hora do retorno de Cristo, sugerindo cautela diante de previsões específicas.