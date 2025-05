Papa Leão XIV ativa redes sociais e faz primeira postagem; veja mensagem

O papa Leão XIV optou por manter uma presença ativa nas redes sociais por meio das contas papais oficiais no X e no Instagram.

"A paz esteja com todos vós! Esta é a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor. Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, chegasse às vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que se encontrem, a todos os povos, a toda a terra", escreveu ele na postagem.

A partir desta terça, 13, o pontífice herda no X a conta @Pontifex, que já tinha sido usada por Francisco e, antes dele, por Bento XVI, em nove idiomas (inglês, espanhol, português italiano, francês, alemão, polonês, árabe e latim), atingindo um total de 52 milhões de seguidores.

O conteúdo publicado pelo papa Francisco será arquivado em breve em uma seção especial do site do Vaticano.

No Instagram, a conta se chama @Pontifex - pope Leo XIV, a única conta oficial do Santo Padre na plataforma, em continuidade à conta @Franciscus do papa Francisco.

Segundo o Vaticano, o conteúdo publicado na conta @Franciscus permanecerá acessível como arquivo "Ad Memoriam".

Papas nas redes sociais

De acordo com o Vaticano, a presença dos papas nas mídias sociais começou em 12 de dezembro de 2012, quando o Papa Bento XVI lançou a conta @Pontifex no Twitter, que foi herdada alguns meses depois pelo Papa Francisco.

A esse canal também se juntou, em 19 de março de 2016, uma conta oficial no Instagram, chamada @Franciscus.

A presença do papa Francisco nas mídias sociais foi significativa: cerca de 50 mil postagens publicadas nas nove contas @Pontifex e em @Franciscus acompanharam quase todos os dias do seu pontificado com mensagens curtas de caráter evangélico ou exortações em favor da paz, da justiça social e do cuidado com a criação, alcançando grande interação, especialmente em 2020, ano da pandemia de covid-19, quando suas mensagens foram vistas 27 bilhões de vezes.

