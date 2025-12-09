Pai de Viih Tube compara Duda Wendling a pizza em 'A Fazenda': ‘pizza dá para oito’

Alguns comentários ofensivos e machistas ganharam repercussão na internet durante os últimos dias no reality show “A Fazenda 14”. Isso porque, na ocasião, o pai de Viih Tube, Fabiano Moraes, e o apresentador brasileiro Dudu Camargo começaram a debochar e a fazer diversas comparações depreciativas sobre as relações amorosas da atriz Duda Wendling sem a presença dela no local.

Os apontamentos iniciaram no último domingo (7) após ele tentar retomar a discussão que teve com Duda na formação da Roça, que funciona como uma votação para indicar os participantes que devem sair da fazenda. "Eu ia usar um termo que ia ficar feio para eu falar: rodada. Alguém da minha idade falar isso fica feio", disse.

Em seguida, Dudu Camargo decidiu entrar na conversa e dar sua opinião fazendo uma analogia da vida da atriz a um prato de micro-ondas. "Você já viu prato de micro-ondas? O quanto aquele prato de micro-ondas não roda? Ele não roda toda vida? Agora a pizza dá para quantos, Fabiano?", questionou o apresentador.

Após o comentário de Dudu Camargo, o pai de Viih Tube complementou o que o apresentador havia acabado de falar ao redor da piscina. "Dá para oito... Ela eu já não sei, né? Piada, gente: qual a diferença da pizza brotinho e a Duda? A pizza brotinho só dá para quatro!", disse Fabiano em tom de deboche.

"De quem é a camisinha?"

Recentemente, o empresário Fabiano Moraes chegou a encontrar uma camisinha no lixo e associou o item imediatamente à Duda e Luiz Otávio Mesquita, que estão vivendo um clima de romance no programa. Além de Fabiano, outros participantes, como Carol Lekker e Saory Cardoso, também já fizeram críticas à jovem por ter se relacionado com dois homens ao longo da temporada.

Em suas mídias sociais, a mãe de Duda disse se sentir desapontada com a situação. “Eu me sinto ofendida, porque sei que [a camisinha] não é dela, que [os outros] estão fazendo para humilhar e desestabilizar minha filha lá dentro. A Duda hoje é maior de idade e só ela pode entrar na Justiça, mas estamos separando todos os vídeos das acusações e vamos esperar ela sair para decidir o que quer fazer", revelou Camila Wendling.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)