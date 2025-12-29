Capa Jornal Amazônia
Paciente foge de atendimento, curte aparelhagem tomando soro e é conduzido ao hospital pela PM

A Polícia Militar (PM) precisou intervir e conduziu o paciente para fora do local da festa.

O Liberal

Um vídeo de um paciente recebendo soro durante uma festa de aparelhagem em Macapá viralizou nas redes sociais nos últimos dias. As imagens mostram o homem com um acesso no braço, segurando a medicação e dançando no evento.

A festa ocorreu no sábado (27), na praça Jacy Barata Jucá, centro de Macapá. O indivíduo, que não teve o nome divulgado, havia sido atendido em um posto médico montado no próprio local do evento, segundo apuração da Rede Amazônica. Após receber a medicação, ele deixou a unidade.

Retorno à festa e recusa de encaminhamento

O paciente retornou à festa logo após o atendimento inicial. Posteriormente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para encaminhá-lo a um hospital.

Apesar de ter sido retirado do local, o homem voltou novamente para o evento. Equipes da Secretaria de Saúde o abordaram, solicitando que ele deixasse a festa para um atendimento adequado.

O homem, contudo, recusou-se a sair da festa. Diante da persistência, a Polícia Militar (PM) precisou intervir e conduziu o paciente para fora do local.

.
