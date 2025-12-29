Paciente foge de atendimento, curte aparelhagem tomando soro e é conduzido ao hospital pela PM
A Polícia Militar (PM) precisou intervir e conduziu o paciente para fora do local da festa.
Um vídeo de um paciente recebendo soro durante uma festa de aparelhagem em Macapá viralizou nas redes sociais nos últimos dias. As imagens mostram o homem com um acesso no braço, segurando a medicação e dançando no evento.
A festa ocorreu no sábado (27), na praça Jacy Barata Jucá, centro de Macapá. O indivíduo, que não teve o nome divulgado, havia sido atendido em um posto médico montado no próprio local do evento, segundo apuração da Rede Amazônica. Após receber a medicação, ele deixou a unidade.
Retorno à festa e recusa de encaminhamento
O paciente retornou à festa logo após o atendimento inicial. Posteriormente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para encaminhá-lo a um hospital.
Apesar de ter sido retirado do local, o homem voltou novamente para o evento. Equipes da Secretaria de Saúde o abordaram, solicitando que ele deixasse a festa para um atendimento adequado.
O homem, contudo, recusou-se a sair da festa. Diante da persistência, a Polícia Militar (PM) precisou intervir e conduziu o paciente para fora do local.
