Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

O tamanho do pênis realmente influencia o orgasmo feminino? Tire a dúvida

Saiba se o tamanho do órgão genital masculino interfere no prazer da mulher e entenda o que realmente importa na relação sexual

Hannah Franco
fonte

Tamanho importa? Veja como as mulheres realmente chegam ao orgasmo (Deon Black / Pexels)

Durante muito tempo, o tamanho do pênis foi tratado como fator determinante para o desempenho sexual e o prazer feminino. Mas, na prática, essa percepção não se confirma. Não existe um tamanho de pênis que garanta, por si só, o orgasmo feminino.

Grande parte das mulheres alcança o orgasmo através da estimulação do clitóris, uma área externa e altamente sensível, localizada na parte superior da vulva. Isso significa que a penetração, embora importante para muitos casais, não é o principal caminho para o prazer da maioria das mulheres.

VEJA MAIS

image Profissional do sexo afirma que profissão a tornou 'uma mãe melhor' e mais presente
Elizabeth Romanova diz que a carreira lhe deu liberdade para ser mais presente na criação da filha

image Mulher faz sexo com PM na frente do marido e em cima da viatura
O policial havia flagrado os dois no matagal; a mulher já estava sem roupa no momento da abordagem

Além disso, fatores como comunicação, intimidade, respeito e conexão emocional costumam ter mais peso na qualidade da experiência sexual do que aspectos físicos como comprimento ou espessura do pênis.

Qual é o tamanho médio do pênis?

De acordo com estudos disponíveis, o comprimento médio do pênis ereto varia entre 14,2 e 15,7 cm. Um pênis entre 10 cm e 17 cm é considerado dentro da média. Fora desse intervalo, ainda assim, não há qualquer relação direta com a capacidade de proporcionar prazer.

É importante lembrar que preferências variam de pessoa para pessoa. Algumas mulheres podem se sentir mais confortáveis com determinadas características físicas, enquanto outras priorizam aspectos emocionais ou sensoriais da relação.

Tamanho influencia o prazer?

Na prática, não existe uma relação direta entre o tamanho do pênis e o nível de prazer feminino. O que pode realmente fazer diferença é o modo como o casal interage, se comunica e entende as preferências mútuas.

Também é importante destacar que o prazer sexual não depende exclusivamente da penetração. Brinquedos eróticos, estimulação manual e oral, e o envolvimento nas preliminares também fazem parte de uma vida sexual satisfatória.

O imaginário popular e o consumo de conteúdo pornográfico podem influenciar na ansiedade sobre o próprio corpo, especialmente entre os homens. Essa preocupação excessiva pode prejudicar a autoestima e levar a problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce e até o medo de procurar ajuda médica.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sexualidade

tamanho de pênis
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda