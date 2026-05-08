O que os paraenses mais pesquisam em plataformas adultas? Levantamento revela tendências

Com o crescimento e difusão de diversas plataformas voltadas para o público maior de 18 anos, o consumo de conteúdo adulto já está consolidado como parte do cotidiano digital de milhões de brasileiros. Entretanto, os padrões de busca e consumo não são os mesmos em todo o país; eles variam de acordo com hábitos culturais, acesso à internet e até o perfil de navegação de cada região.

Em vez de pesquisas amplas, cresce a procura por categorias específicas e experiências direcionadas, impulsionadas principalmente pelo uso do celular e pelo consumo privado. Confira a seguir quais são as preferências de conteúdos de cada região do país, que vão desde vídeos amadores até nichos como hentai e produções em grupo.

O que os paraenses mais consomem em plataformas adultas?

De acordo com um levantamento realizado pela empresa Cacau Oliver, levantamentos de tendências em plataformas adultas indicam que estados do Norte e Nordeste concentram buscas mais diretas e objetivas relacionadas a sexo e vídeos adultos.

No Pará, os acessos se concentram em plataformas populares, com destaque para vídeos amadores e conteúdos rápidos, consumidos de forma direta e imediata. Já no estado vizinho, o Amazonas destaca-se pelo interesse em categorias segmentadas, com destaque para conteúdos voltados ao público gay.

Levantamentos de tendências indicam que estados do Norte concentram maior interesse proporcional em categorias como sexo anal e experiências em grupo.

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E os demais estados?

No Maranhão, as pesquisas seguem um padrão mais objetivo, focadas em sexo e vídeos explícitos. Já no Sudeste, o comportamento tende a ser mais fragmentado, com usuários explorando categorias específicas, nichos e até fantasias mais elaboradas dentro desse universo.

Em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o comportamento indica um perfil mais curioso e exploratório, que busca experiências específicas em vez de conteúdos genéricos.

Consumo aumentou nos celulares

Outro detalhe que chama atenção é o avanço do uso do celular nesse mercado e forma de consumo. Atualmente, a maior parte do acesso às plataformas adultas já acontece via dispositivos móveis, o que tornou o consumo mais rápido, discreto e individual. O hábito, de acordo com o levantamento, também acompanha a expansão da internet no Brasil e o aumento do tempo de navegação nas redes e aplicativos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)