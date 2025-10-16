Capa Jornal Amazônia
O que é ser ecossexual? Entenda o termo usado pelo ator Sérgio Marone que voltou a viralizar na web

O ator assumiu ser uma pessoa "ecossexual" em junho de 2023

Victoria Rodrigues
fonte

Os ecossexuais sentem atração por práticas voltadas ao meio ambiente. (Foto: Reprodução/ Instagram | @sergiomarone)

No ano de 2023, o ator Sérgio Marone, de 44 anos, causou surpresa em seus seguidores ao afirmar que se identifica como uma pessoa “ecossexual”, uma orientação sexual em que os indivíduos sentem uma profunda conexão e amor pela natureza. Já nos últimos meses, esse termo voltou a circular pela internet, fazendo com que diversos internautas se questionem sobre as origens desse conceito.

O que é a ecossexualidade?

O termo “ecossexualidade” foi adotado pelas pessoas que sentem atração sexual por práticas voltadas ao meio ambiente ou pela natureza em si, em que eles enxergam essa orientação como uma maneira de cuidar do planeta. Por ser uma opção pouco conhecida pelo mundo, essa condição é diversas vezes estigmatizada pela sociedade e, por isso, muitos ecossexuais acabam sofrendo preconceitos.

Essa definição foi utilizada pela primeira vez pelo casal de pesquisadoras Annie Sprinkle e Elizabeth Stephens em 2008, que revelou que os ecossexuais enxergam a Terra como uma amante e não como mãe. Isso partindo do pressuposto que as mães sempre perdoam os erros dos filhos, mas com o planeta não há mais tempo de perdoar, porque as ações realizadas pelos humanos já estão gerando consequências graves.

Sérgio Marone e a sustentabilidade

Em entrevista à Planeta, o ator Sérgio Marone revelou em agosto deste ano que começou a abraçar as causas ambientais em 2011, quando ele participou pela primeira vez do movimento pró-planeta, que questionava a construção da usina hidrelétrica de Xingu, na Amazônia. Desde então, ele começou a seguir os caminhos da sustentabilidade até se assumir ecossexual em 2023.

“Para me conquistar, a pessoa precisa ter consciência de que é importante mudar os hábitos. Há coisas mínimas que, para mim, são inconcebíveis que alguém não faça, como não separar o próprio lixo. Você tem que lavar o que é descartável para o catador de lixo não sentir o cheiro da sua comida. É básico. Na minha visão, quem não tem esse tipo de consciência não é uma pessoa interessante”, explicou Marone.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

.
