O Liberal chevron right Variedades chevron right

O que é 'Castfetish'? Entenda como funciona o fetiche de pessoas por gesso e imobilização

O Castfetish conta com uma comunidade online dedicada à troca de fotos para a satisfação do fetiche

Victoria Rodrigues
fonte

A Gessolatria significa "Castfetish" na língua inglesa. (Foto: Freepik)

Talvez você nunca tenha ouvido falar na palavra "Castfetish", mas esse termo refere-se àquelas pessoas que sentem atração sexual ao observar pessoas engessadas, pois possuem fetiche em gesso e em imobilização. Também chamada de "Gessolatria", o Castfetish conta com uma ampla comunidade online dedicada à troca de fotos para a satisfação do desejo e à discussão de alguns detalhes da estética ortopédica.

Embora seja um fetiche pouco conhecido no mundo, tudo é válido desde que não machuque ninguém para a prática ser realizada e que seja consensual entre todas as partes envolvidas. Mas apesar de ser inofensivo às pessoas, é importante que se esteja atento para saber quando o fetiche se torna um transtorno parafílico, isto é, quando o desejo e a atração sexual para de ser algo normal e passa a ser de forma doentia.

O Castfetish pode ser encontrado em plataformas de pornografia?

Os "gessólatras" ou "casters", como normalmente são chamadas as pessoas que são adeptas do Castfetish, conseguem encontrar conteúdos relacionados nas próprias plataformas pornográficas que estão ativas na internet. Porém, não existem ainda tantas variedades de conteúdos nos sites e, por esse motivo, há espaços específicos para a troca de imagens, vídeos e contos eróticos envolvendo a gessolatria.

Além disso, alguns fetichistas criaram perfis no Instagram com o propósito de explicar como funciona o fetiche por gesso, onde é possível encontrar fotos, vídeos, caixas de perguntas e etc. Pelo fato de o fetiche ser algo inusitado para muitas pessoas, alguns 'casters' possuem insegurança em dizer que sentem fetiche por fratura engessada, mas eles explicam que o tesão está no sentido de "poder ajudar quem está dependente".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

