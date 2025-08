Fetiche em cheirar as axilas de outra pessoa? Conheça o axilismo

Um simples cheiro nas axilas de alguém pode ser extremamente prazeroso para quem tem axilismo, um fetiche sexual que envolve desejo por essa parte do corpo. Envolvendo elementos visuais e sensoriais, esse fetiche não é tão raro quanto se imagina, já que os pelos e o cheiro das axilas estão associados à virilidade e ao instinto.

Odor e feromônios

O odor das axilas é biologicamente rico em feromônios, substâncias químicas secretadas por organismos vivos que atuam como mensageiros entre indivíduos da mesma espécie, desencadeando respostas comportamentais ou fisiológicas, como o desejo sexual. Nesse contexto, um simples contato com as axilas pode ser suficiente para provocar uma excitação intensa.

VEJA MAIS

Além de despertar o desejo, o contato com essa região também pode gerar sensações afetivas, como acolhimento e proteção. Em alguns casos, o prazer está associado ao gesto de abrir os braços para um abraço, com as axilas expostas, como forma de entrega e intimidade.

Exploração íntima requer diálogo e consentimento

A exploração dessa área do corpo durante o sexo pode incluir beijos, lambidas ou chupadas, desde que haja consenso entre os parceiros. Como em qualquer prática sexual, o consentimento deve vir antes de qualquer estímulo.

Por ainda causar desconforto ou estranhamento em algumas pessoas, é essencial conversar abertamente sobre o que é confortável para cada um. O diálogo e o respeito mútuo são fundamentais para que a experiência seja positiva e prazerosa para todos os envolvidos.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)