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Noiva do viúvo de Isabel Veloso se pronuncia sobre namoro: 'consciência tá tranquila'

Segundo Diulia, a decisão de esclarecer o assunto foi motivada pelo desejo de responder às dúvidas de pessoas que acompanham a história da família

Gabrielle Borges
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Lucas Borbas e a noiva estão sendo alvo de críticas na internet desde quando assumiram o relacionamento. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

A noiva de Lucas Borbas, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, falou publicamente pela primeira vez sobre o relacionamento do casal após a repercussão nas redes sociais. Em uma interação com seguidores no Instagram, Diulia Loregian negou que o romance tenha começado enquanto Isabel ainda estava viva e afirmou estar com a "consciência tranquila" diante das críticas.

Segundo Diulia, a decisão de esclarecer o assunto foi motivada pelo desejo de responder às dúvidas de pessoas que acompanham a história da família e entenderam o início do relacionamento de forma equivocada.

Ao ser questionada por uma internauta se sentia "peso na consciência" por supostamente manter contato com Lucas enquanto Isabel estava internada, ela rebateu a acusação.

"A minha consciência tá tranquila porque não foi isso o que aconteceu. E eu sinto que, aos poucos, a gente tem que vir aqui esclarecer a verdade até em respeito aos que acreditam na gente, mas querem saber mais sobre como aconteceu tudo isso", afirmou.

Como Diulia conheceu Lucas Borbas?

Na sequência, Diulia explicou que conheceu Lucas em 2024, quando trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal onde Arthur, filho de Lucas e Isabel Veloso, permaneceu internado após o nascimento.

Ela ressaltou que o contato entre os dois ocorreu exclusivamente nesse período e que, após a alta hospitalar da criança, não voltou a ter qualquer vínculo com a família.

"A verdade é que eu trabalhei na UTI Neonatal em que o Arthur ficou internado em 2024. Depois do episódio da alta deles, eu nunca mais tive contato com a família. Não era próxima deles, nem nada, nem nunca trabalhei em nenhum outro hospital", declarou.

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Morte de Isabel Veloso

Isabel Veloso morreu aos 19 anos, em 10 de janeiro deste ano, em decorrência de complicações causadas por um linfoma de Hodgkin. A influenciadora deixou o filho Arthur, atualmente com um ano, que permanece sob os cuidados do pai, Lucas Borbas.

No fim de junho, cerca de cinco meses após a morte de Isabel, Lucas anunciou nas redes sociais que estava noivo de Diulia Loregian. Desde então, o relacionamento passou a ser alvo de comentários e especulações, levando a nova companheira do viúvo a se manifestar publicamente para esclarecer como a relação teve início.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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