Musa fitness que vende o próprio suor engarrafado faz revelações íntimas

A influenciadora fitness Karol Rosalin, de 26 anos, virou assunto na internet ao expressar o desejo de participar do Big Brother Brasil, caso fosse convidada. Em uma entrevista, a musa fez várias revelações. A jovem ganhou notoriedade ao ser eleita, pela inteligência artificial da revista Playboy australiana, como a mulher com o corpo fitness “mais perfeito”.

Karol Rosalin surpreende ao dizer que prefere homens com “daddy body”

Durante a conversa com a revista, Karol comentou sobre suas preferências pessoais e surpreendeu ao dizer que se sente atraída por homens com barriga saliente, o chamado "daddy body". “Para mim, o daddy body tem seu charme. Quem não gosta de um abraço confortável? Esses homens passam uma ideia de equilíbrio e autenticidade que as mulheres buscam. Eles não têm aquela obsessão com a aparência que, muitas vezes, pode ser desgastante em relacionamentos”, afirmou. A influenciadora também aproveitou para criticar o padrão de corpos excessivamente musculosos, que, segundo ela, agrada mais aos homens do que às mulheres.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Vidente das celebridades prevê morte de artista famosa no Brasil]]

Influenciadora propõe “taxa para maridos”

Karol também viralizou ao propor a criação de uma “taxa para maridos”: um valor mensal que, segundo ela, deveria ser destinado aos cuidados com a saúde, beleza e bem-estar das mulheres. A sugestão, com tom provocativo, abriu espaço para reflexões sobre os custos emocionais e financeiros das exigências estéticas impostas às mulheres, além de levantar discussões sobre autoestima e padrões de relacionamento.

Suor pós-treino como produto

Outro ponto curioso revelado pela influenciadora diz respeito ao seu trabalho. Além da venda de conteúdos adultos, Karol comercializa um item inusitado: garrafas contendo seu suor pós-treino, vendidas por R$ 1.500. “É o pós-treino mais íntimo que posso oferecer, e achei justo transformar isso em produto para quem realmente valoriza o esforço”, justificou.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)