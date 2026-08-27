Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher tem vídeo íntimo vazado após levar celular para consertar em assistência técnica de shopping

A vítima descobriu o crime após observar alguns olhares e comentários estranhos dos funcionários

Victoria Rodrigues

Uma jovem de 28 anos que teve um vídeo íntimo vazado após ter levado o aparelho celular para uma assistência técnica, localizada em um shopping de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A mulher percebeu que havia algo de errado ao notar comentários e alguns comportamentos estranhos entre os funcionários presentes no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou o estabelecimento em março para tentar resolver um problema técnico no dispositivo, mas o funcionário responsável solicitou autorização para conectar o celular ao Wi-Fi da assistência.

Na ocasião, a jovem não desconfiou de nada, visto que o pedido feito pelo técnico é considerado um procedimento comum e necessário para poder consertar alguns defeitos em eletrônicos. O caso voltou a viralizar nas redes sociais nos últimos dias, mas ocorreu em 2025. No entanto, serve de alerta até hoje.

VEJA MAIS

image Homem é preso por suspeita de divulgar conteúdo íntimo sem autorização, em Ananindeua
Após os procedimentos policiais, o homem foi encaminhado à autoridade competente e permanece à disposição da Justiça

image Andressa Urach revela que fez cirurgia para ‘voltar a ser virgem’ e casar com empresário; veja!
A musa afirmou que passou por procedimento íntimo antes do casamento e explicou motivo da decisão

image Criadora de conteúdo adulto expõe fetiche secreto de empresários: 'Eles adoram'
A atriz +18 disse que costuma movimentar o mercado de vendas de calcinhas, tops e meias usadas por conta do hábito de alguns homens

O técnico teve acesso à galeria de vídeos da cliente

Para a vítima, tudo parecia normal, mas enquanto aguardava o conserto do celular, o técnico teria acessado a galeria de fotos e vídeos da cliente sem autorização. Ao abrir a coleção, ele encontrou um vídeo íntimo da mulher com seu ex-companheiro, gravado em junho de 2025. No mesmo momento, ele gravou a tela com o seu próprio celular e, ao mesmo tempo, enviou o conteúdo aos outros funcionários do espaço.

Segundo a advogada da vítima, Amanda Romero, é possível que haja outras vítimas que também tenham vídeos compartilhados devido à gravidade do caso. “Isso não é apenas um caso isolado. É uma violação de intimidade extremamente grave. Se não tivesse sido percebido, poderia ter sido compartilhado. A naturalidade com que o funcionário agiu preocupa e levanta a possibilidade de outras vítimas", explicou Romero.

O caso de exposição íntima da jovem foi investigado, por meio das imagens de segurança da assistência técnica, pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e a Polícia Civil não descartou a possibilidade de outros crimes, como violação de dispositivo informático e divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento. No entanto, desde março de 2026, não houve mais atualizações sobre o crime.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher

celular

conserto

técnico

vídeo íntimo
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda