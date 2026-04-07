Mulher tem tumor escondido por cílios postiços; entenda o caso

O uso frequente de cílios postiços fez com que um sinal de tumor cerebral passasse despercebido por meses em uma mulher no Reino Unido. A alteração só foi identificada após a retirada das extensões, quando familiares notaram uma diferença no olho.

A britânica Jenny Keepe, de 34 anos, descobriu a condição em junho de 2020, durante um encontro familiar. Sem os cílios, parentes perceberam que o olho direito estava levemente mais saltado do que o normal.

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Segundo relato, Jenny usava extensões com frequência, o que acabava cobrindo parcialmente a região dos olhos. O volume dos cílios dificultou a percepção da mudança física, inclusive por ela mesma. Após a observação da família, a mulher procurou atendimento médico e realizou exames oftalmológicos, que identificaram uma pequena massa na parte de trás do olho.

A paciente foi encaminhada para exames mais detalhados, incluindo uma ressonância magnética, que confirmou a presença de um meningioma — tipo de tumor cerebral que se desenvolve nas membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

Na maioria dos casos, o meningioma é benigno e apresenta crescimento lento. Por isso, os sintomas podem ser discretos ou até inexistentes por longos períodos. Jenny relatou que não apresentava sinais comuns associados a tumores cerebrais, como dores de cabeça ou alterações neurológicas.

De acordo com o caso, a principal alteração visível era o leve deslocamento do olho, que acabou sendo disfarçado pelo uso contínuo de cílios postiços. A situação evidencia como mudanças sutis no corpo podem não ser percebidas no dia a dia, principalmente quando há fatores externos que dificultam a observação.

Quais são os sintomas de tumores cerebrais

Os sinais podem variar conforme a localização e o tamanho do tumor, mas alguns sintomas são mais comuns:

Dores de cabeça frequentes

Alterações na visão

Convulsões

Problemas de equilíbrio

Mudanças de humor e comportamento

Dificuldades de fala e memória

Após o diagnóstico, Jenny passou por cirurgia e radioterapia. Atualmente, o quadro é considerado estável, com acompanhamento médico regular. Segundo o relato, médicos também avaliaram a possibilidade de relação com o uso prolongado de contraceptivo hormonal à base de medroxiprogesterona.

Estudos indicam que o uso contínuo, em doses elevadas, pode estar associado a um pequeno aumento no risco de meningiomas, embora os casos sejam considerados raros. A recomendação médica foi a suspensão do medicamento. O caso reforça a importância de observar alterações no corpo, mesmo que discretas. Mudanças como assimetrias ou inchaços podem indicar condições que exigem avaliação médica.