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Saúde

Cirurgia íntima de Marrone: entenda o pós-operatório da dilatação de veia

Procedimento é considerado simples e muito realizado por coloproctologistas

Gabrielle Borges
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Um dos pontos mais importantes no pós-operatório da região anal é a alimentação (Foto: Freepik)

O cantor sertanejo Marrone, conhecido pela parceria com Bruno, chamou atenção dos fãs após revelar que passou por um procedimento cirúrgico recente. A informação de que o artista realizou uma intervenção na região anal rapidamente ganhou repercussão.

A cirurgia foi realizada em São Paulo, logo após o cantor cumprir uma série de apresentações na Europa. Atualmente, Marrone já recebeu alta médica e segue em recuperação em casa, em Goiânia.

Entenda o motivo do procedimento

Com bom humor, o sertanejo comentou o pós-operatório, classificando o período como “chato”, mas necessário para preservar a saúde. “Fiz uma pequena cirurgia. Não posso dizer onde. Vocês imaginam onde foi, né?”, disse o artista.

De acordo com coloproctologistas, esse tipo de procedimento é considerado comum na prática clínica e costuma apresentar bons resultados para os pacientes.

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O que é a cauterização de veia dilatada?

A técnica realizada no sertanejo é a mais utilizada no tratamento de vasos que perderam sua elasticidade, condição que pode causar dor, desconforto e até sangramentos na região anal.

Segundo especialistas, a cauterização de veias dilatadas é frequentemente indicada em casos de hemorroidas. Eles destacam ainda que alterações vasculares persistentes, que comprometem a qualidade de vida, devem ser avaliadas e tratadas com acompanhamento especializado.

Pós-operatório exige atenção redobrada

Depois de um procedimento na região anal, os cuidados no pós-operatório são fundamentais para garantir uma recuperação segura e sem complicações. O cantor Marrone, por exemplo, precisou suspender a agenda de shows para priorizar o período de cicatrização.

De acordo com coloproctologistas, é comum que os primeiros dias sejam marcados por desconforto. Apesar disso, com os cuidados adequados, a recuperação tende a ocorrer de forma tranquila.

Alimentação é aliada na recuperação

Um dos pontos mais importantes no pós-operatório é a alimentação. Evitar esforço durante a evacuação é essencial para não comprometer a cicatrização e evitar complicações, como a abertura de pontos.

A recomendação médica é investir em uma dieta rica em fibras, incluindo alimentos como mamão, ameixa, aveia e vegetais folhosos. Esses itens ajudam no funcionamento do intestino e reduzem o esforço ao evacuar.

Outro fator indispensável é a ingestão adequada de líquidos. Beber água regularmente contribui para a formação de fezes mais macias, facilitando a evacuação e diminuindo o risco de dor ou lesões no local operado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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