Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher que teve pernas amputadas após ser atropelada e arrastada passará por nova cirurgia

Atualmente, Tainara se encontra hospitalizada em um leito de UTI

Estadão Conteúdo
fonte

Tainara estava trabalhando na produção de uma agência de comércio eletrônico e é mãe de dois filhos (Reprodução/Redes Sociais)

Internada há mais de duas semanas, Tainara Souza Santos, de 31 anos, terá de passar por uma nova cirurgia de enxerto nesta semana. A informação é de um familiar da vítima, que, no último dia 29 de novembro, foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na zona norte de São Paulo.

Douglas Alves da Silva, de 26 anos, apontado como responsável pelo crime, virou réu por tentativa de homicídio e feminicídio.

Segundo as investigações e advogados, Douglas já teria tido um relacionamento com Tainara e, ao vê-la com outro rapaz em um bar, teria ficado com ciúmes e avançado com o carro sobre ela. A mulher foi arrastada por cerca de um quilômetro e socorrida por testemunhas. Encaminhada ao hospital em estado gravíssimo, ela teve que amputar as duas pernas.

Atualmente, Tainara se encontra hospitalizada em um leito de UTI no Hospital das Clínicas (HC). Entubada e sedada, ela não tem previsão de alta.

image Quem é mulher arrastada por carro de ex e que teve as pernas amputadas?
Tainara Souza Santos foi arrastada por um carro na Marginal Tietê, em São Paulo, no último sábado

image Mulher é atropelada, arrastada pelo ex-namorado em SP e tem pernas amputadas
Ex-namorado é investigado por tentativa de feminicídio após atropelar e arrastar a vítima por mais de um quilômetro na Zona Norte de São Paulo.

Na última semana, familiares relataram que a jovem chegou a abrir os olhos após a diminuição na quantidade de sedativo. Ela chegou a colocar a mão no tubo que a auxilia na respiração e, por isso, precisou ser contida pelos médicos, que amarraram suas mãos.

A mãe de Tainara, Lúcia Aparecida Souza da Silva, informou que a filha foi diagnosticada no último sábado, 13, com um pneumotórax - um acúmulo de ar no espaço entre o pulmão e a parede torácica.

O HC já foi procurado pela reportagem em algumas ocasiões, mas informa que não pode fornecer detalhes sobre o tratamento e sobre o estado de saúde de Tainara.

De acordo com informações da família, a nova cirurgia será feita para enxerto, no qual os médicos vão retirar uma parte da pele de um local do corpo e aplicar em outro ponto para reparar os ferimentos causados pelo atropelamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FEMINICÍDIO

TENTATIVA

mulher

pernas amputadas

nova cirurgia
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda