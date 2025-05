Mulher que engravidou com DIU diverte a web com fotos do filho recém-nascido: 'feinho'

Larissa Guimarães Lebrão é uma criadora de conteúdo de 23 e mãe de três crianças. Ela ganhou as redes sociais ao viralizar com um vídeo em que aparece chamando o próprio filho de feio. Outro fato inusitado é que ela engravidou de Gustavo, seu filho mais novo, mesmo usando DIU.

Lebrão publicou um vídeo em suas redes sociais para participar de uma trend. Na oportunidade, ela disse: "Meu maior medo era meu filho nascer feio de tanto eu julgar o filho dos outros". Logo em seguida, ela revela uma foto da criança ainda no hospital e confirma: "Nasceu".

Na legenda da publicação que conta com mais de 11 milhões de visualizações e mais de 11 mil comentários, a criadora de conteúdo continuou a brincadeira: "Mas agora ele tá lindo, foi só quando nasceu mesmo".

Nos comentários da publicação, uma pessoa brincou: "Esse e Roberto, ele tem 57 anos tem 3 filhos e é divorciado!". "Que lindo,tem quantos anos esse senhor?", perguntou outra em tom de brincadeira.

"Eu fui toda curiosa para ver como está agora. Uma lindeza! Coisinha mais fofa", revelou uma terceira pessoa.

Gustavo tempos depois (Reprodução / Instagram @bylarissalebrao)

Já pensando no futuro, uma pessoa afirmou: "Bullying nenhum vai abalar esse menino, porque a mãe dele foi a primeira a fazer".

Em entrevista ao portal Crescer, Larissa Guimarães revelou: "Eu fiz o vídeo só para zoar porque achei muito engraçado, nada intencional, apenas para as pessoas que me conhecem mesmo". "Por mais que tenha bastante comentário maldoso, não ligo para eles, tento me divertir com os comentários. Deus sabe do meu coração e que não fiz por mal", completou.

Engravidou mesmo com DIU

A mãe de Gustavo contou que usava DIU há um ano e que engravidar não passava pela sua cabeça. Na época da gravidez, ela estava desmamando a sua filha de dois anos.

"Pedi para minha mãe comprar um teste de gravidez só para fazer por desencargo. Assim que fiz o teste me deparei com a bela surpresa de um positivo. Não contente, fiz mais dois, que deram positivo também", revelou ela.

A criadora de conteúdo continuou com a dúvida, então resolveu fazer um exame de sangue. O resultado não podia ser diferente: positivo.

Mas como isso aconteceu? "Na mesma semana, fiz um ultrassom e descobriram que meu DIU tinha se deslocado do lugar e o bebê estava lá bem pleno", disse Larissa.

Reação ao ver o filho pela primeira vez

É comum alguns recém-nascidos terem a famosa "cara de joelho". Com Gustavo não foi diferente e a mãe dele não conteve o riso quando o viu pela primeira vez: "Fiquei totalmente feliz ao vê-lo e ver que tinha dado tudo certo. Mas, ri muito quando o vi, porque era tão feinho".

Larissa Lebrão e o filho, Gustavo (Reprodução / Instagram @bylarissalebrao)

Tudo era uma questão de tempo até que ele ficasse menos inchado. "Com horas de pós-parto, ele já tinha desinchado bastante e começou a ficar lindinho", finalizou Larissa Lebrão.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)