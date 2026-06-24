Mulher diz que gata entrou 'sem querer' em máquina de lavar e usuários reagem: 'Ela armou'

O vídeo de uma mulher viralizou nas redes sociais após ela dizer que lavou sua gatinha "sem querer", porque o animal entrou na máquina de lavar enquanto ela estava colocando as roupas sujas no eletrodoméstico. Ao alegar que não havia notado a presença do felino na máquina, muitas pessoas começaram a questionar a veracidade dos fatos e apontaram que se tratava de "um vídeo armado" pela influenciadora.

Nas imagens, a mulher aparece filmando a máquina ligada e abrindo a tampa porque havia escutado alguns miados, mas não queria acreditar que era do animal. "Lavei a gata sem querer. Eu ouvi uns miados estranhos, mas não tava conseguindo acreditar que era dentro da máquina", disse ela. Em seguida, ela pega uma toalha e começa a secar gatinha, além de mostrar ainda suas mãos "tremendo de nervosismo".

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Nos comentários da publicação, grande parte do público criticou a mulher, que tirou o vídeo do ar depois de receber muitos xingamentos virtuais. "Por qual motivo ela filmaria a própria máquina batendo roupa? Se o motivo foi suspeita de que o gato tava lá, é ainda pior, teu gato tá supostamente preso dentro de uma máquina LIGADA e tua primeira reação é GRAVAR? Que maldita!", questionou uma usuária do X.

Maus Tratos a Animais

Como algumas pessoas levantaram a hipótese de que a tutora da gata teria colocado ela na máquina de lavar apenas para ganhar curtidas e seguidores no TikTok, foi aberto um debate sobre maus tratos com animais na internet. De acordo com a Lei nº 9.605/1998, maltratar animais é considerado crime no Brasil com penas que variam de três meses a um ano de detenção, além de multas conforme a gravidade do caso.

Já para maus-tratos especificamente a cães e gatos, a Lei nº 14.064/2020 aumenta a pena para reclusão de dois a cinco anos com a Resolução CFMV nº 1236/2018 que define crueldade, abuso e maus-tratos. Se você presenciar ou souber de algum caso de maus tratos com animais, dirija-se até uma delegacia de polícia mais próxima para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) ou a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente.

São considerados maus tratos a animais:

Abandono, envenenamento e confinamento em correntes ou cordas curtas;

Manutenção em condições anti-higiênicas e mutilação;

Confinamento em espaço inadequado ao porte do animal;

Ausência de iluminação e ventilação;

Uso de qualquer utensílio que possa causar lesão, pânico ou estresse;

Agressão física, exposição a esforço excessivo e participação em rinhas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)