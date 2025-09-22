Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher dá bocejo forte e quebra o pescoço: '50% de chance de morrer'

Hayley Black, de 36 anos, passou por uma experiência rara e quase fatal após bocejar e precisou reaprender a andar

O Liberal
fonte

Hayley busca alertar outras pessoas sobre os riscos, mesmo que raros, de incidentes como o dela (Divulgação)

Um simples bocejo quase custou a vida de Hayley Black, de 36 anos, mãe de duas filhas e ex-atendente de chamadas de emergência. O caso aconteceu em 2016, em Milton Keynes, na Inglaterra, e voltou a repercutir após ela compartilhar sua história no TikTok. O incidente, descrito pelos médicos como raro, deixou Hayley com o pescoço quebrado e risco de morte durante a cirurgia de emergência.

Hayley contou que o problema começou após ver sua filha recém-nascida bocejar. Instintivamente, ela fez o mesmo e se espreguiçou. Em seguida, sentiu uma "sensação de choque elétrico" percorrer metade do corpo. Seu braço ficou paralisado no ar e ela descreveu que parecia estar tendo uma convulsão. Foi quando percebeu que algo estava muito errado.

Inicialmente, o marido dela, Ian, achou que fosse apenas pânico, mas acabou ligando para uma ambulância. No hospital, apesar das dores intensas, os primeiros exames não indicaram alterações. Mais tarde, no entanto, médicos constataram que duas vértebras cervicais (C6 e C7) haviam se deslocado para dentro da coluna, comprimindo nervos responsáveis pelos movimentos dos membros superiores.

Cirurgia de risco e chance de sobrevivência

Antes da cirurgia, a mãe de Hayley recebeu a notícia de que ela tinha apenas 50% de chance de sobreviver. Mesmo que resistisse, havia também o risco de nunca mais voltar a andar. O procedimento de emergência, conhecido como discectomia e fusão, foi bem-sucedido e devolveu os movimentos à paciente.

"Acordei da cirurgia com todas as funções restauradas, o que foi incrível. Sou muito grata por estar viva e poder acompanhar minhas filhas", disse Hayley.

Recuperação longa e dolorosa

A recuperação, porém, foi difícil. Hayley precisou usar cadeira de rodas por meses e reaprender a andar. Ela também desenvolveu fibromialgia, condição crônica que provoca dores pelo corpo, fadiga e dificuldade para dormir. Além disso, enfrenta diariamente dores nervosas intensas e depende de medicação para controlar os choques elétricos que sente na coluna.

O episódio também trouxe impactos financeiros e emocionais para a família. O marido de Hayley tornou-se cuidador em tempo integral, e os dois chegaram a ficar sem moradia durante o processo de recuperação. "Meu marido virou praticamente pai solo e cuidador de uma hora para outra. Foi muito difícil", contou.

Mensagem de alerta

Hoje, Hayley busca alertar outras pessoas sobre os riscos, mesmo que raros, de incidentes como o dela. "É uma área muito delicada, e as pessoas não percebem isso. A lição que levo é ser grata pelas pequenas coisas, pelos bons dias, por estar aqui com minha família", disse.

Ela também reforça a importância de ouvir o próprio corpo: "Você sabe quando algo está seriamente errado. É fundamental confiar nos instintos e lutar para ser ouvido".

