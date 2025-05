Mulher captura jiboia com as mãos e vídeo viraliza: 'Sempre gostei de cobras'

Uma mulher chamada Rosilene, mais conhecida como “Rosinha”, surpreendeu os internautas após capturar uma jiboia perto do seu quintal, no município de Timon, no Maranhão. No vídeo que circula pelas redes sociais, a mulher chega perto do local de mata em que o réptil está e pega a serpente com as próprias mãos.

O episódio ocorreu quando a vizinha de Rosinha avistou a jiboia e, no mesmo instante, chamou ela porque sabia de suas "habilidades" com cobras. Em outras ocasiões, a mulher já havia retirado outras serpentes de dentro da casa de moradores do bairro de Mangueira, região onde elas moram.

Em entrevista à emissora Cidade Verde, ela explicou como surgiu sua coragem com cobras. “Desde novinha, sempre gostei de cobra. Nunca tive medo, pego qualquer espécie. Tem que ter um jeitinho. Se for venenosa, tem que ter uma coisa para atrair e poder pegar na cabeça do animal. Nunca aconteceu acidente”, disse Rosinha.

No Instagram, algumas pessoas comentaram sobre a situação inusitada. “Ela jogando a colega no ombro como se fosse um pano de prato. Passada estou”, escreveu uma internauta. “Essa aí não vai ser mãe de bebê reborn”, disse outro. “A cobra é que tem medo de encontrar com ela no mato”, contou um usuário. “A cobra: mulher calma, eu tava só passeando”, brincou outro seguidor.

Após o ocorrido, apesar de não ter acontecido nada grave com a saúde de Rosinha, é sempre bom lembrar que a recomendação nesses momentos é que seja acionado rapidamente o corpo de bombeiros para realizar a retirada segura do animal.

