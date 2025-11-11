Capa Jornal Amazônia
Motorista bêbada derruba portão de motel para fugir sem pagar e bate em carros

A mulher estava foi presa somente depois de bater em dois veículos que estavam parados em um semáforo.

Estadão Conteúdo
fonte

Os PMs afirmaram que, durante a abordagem, ela desobedeceu as ordens, engatou a marcha à ré e quase atingiu o pé de um dos policiais. (Imagem: Reprodução)

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante na segunda-feira, 10, após fugir de um motel, derrubar o portão e cometer uma série de crimes de trânsito na zona oeste de São Paulo. Durante a fuga, ela desobedeceu a Polícia Militar, passou por semáforos vermelhos, transitou na contramão e colidiu com dois veículos.

O incidente ocorreu em um motel localizado na Avenida Vital Brasil. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro da mulher avança e derruba o portão metálico do estabelecimento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar já havia sido acionada antes da fuga.

Policiais militares relataram que, durante a abordagem, a motorista desobedeceu às ordens, engatou a marcha à ré e quase atingiu um dos agentes. Em seguida, ela avançou com o veículo em direção a um funcionário do motel, que não foi atingido, e depois contra o portão.

Perseguição e Prisão

A motorista fugiu em alta velocidade pelas vias da região, passando por semáforos vermelhos, transitando na contramão e subindo em calçadas. A fuga só foi interrompida após ela colidir com dois veículos que estavam parados em um semáforo. Não há informações sobre feridos no incidente.

Conforme a SSP, a mulher é acusada dos crimes de embriaguez ao volante, trafegar em velocidade incompatível, dano, perigo para a vida ou saúde de outrem e resistência.

Procedimentos Legais

Após ser detida, a motorista foi levada ao 14º Distrito Policial, localizado em Pinheiros, onde permaneceu presa. Ela deverá comparecer a uma audiência de custódia na tarde desta terça-feira, 11, para decidir sobre a manutenção de sua prisão ou eventual soltura.

