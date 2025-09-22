Piloto confunde motel com pista e avião faz pouso forçado em pasto

Um avião bimotor de pequeno porte fez um pouso forçado em uma área de pastagem na noite de domingo (21), em Votuporanga, no interior de São Paulo. O caso chamou atenção porque, segundo a ocorrência, o piloto confundiu as luzes de um motel próximo ao aeroporto com as luzes da pista de pouso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o piloto havia sido contratado para levar a aeronave, prefixo PT-VRD, de Ribeirão Preto até Votuporanga. No entanto, ao se aproximar do destino, errou a referência e acreditou que as luzes do motel eram as do aeroporto.

Ao perceber o engano, o piloto tentou arremeter, mas um dos motores perdeu aceleração e a aeronave acabou colidindo no pasto próximo à rodovia Péricles Belini (SP-461), a poucos metros do Aeroporto Estadual de Votuporanga.

VEJA MAIS

Ferimentos leves e resgate

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas o piloto estava a bordo. Ele sofreu ferimentos leves no rosto e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Votuporanga.

Área isolada e investigação

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil. O caso será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por apurar as causas do acidente.