Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Piloto confunde motel com pista e avião faz pouso forçado em pasto

O piloto tentou arremeter, mas perdeu força no motor e sofreu ferimentos leves

O Liberal
fonte

O piloto tentou arremeter, mas um dos motores perdeu aceleração (Patrick Lima / TV TEM)

Um avião bimotor de pequeno porte fez um pouso forçado em uma área de pastagem na noite de domingo (21), em Votuporanga, no interior de São Paulo. O caso chamou atenção porque, segundo a ocorrência, o piloto confundiu as luzes de um motel próximo ao aeroporto com as luzes da pista de pouso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o piloto havia sido contratado para levar a aeronave, prefixo PT-VRD, de Ribeirão Preto até Votuporanga. No entanto, ao se aproximar do destino, errou a referência e acreditou que as luzes do motel eram as do aeroporto.

Ao perceber o engano, o piloto tentou arremeter, mas um dos motores perdeu aceleração e a aeronave acabou colidindo no pasto próximo à rodovia Péricles Belini (SP-461), a poucos metros do Aeroporto Estadual de Votuporanga.

VEJA MAIS

image Quatro pessoas morrem após queda de avião na floresta amazônica
Piloto, médico, paciente e acompanhante do paciente morreram no acidente

image VÍDEO: fumaça toma conta de avião após explosão de carregador durante voo internacional
Passageiros viveram momentos de tensão a bordo de voo da KLM; chamas foram controladas por comissárias

Ferimentos leves e resgate

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas o piloto estava a bordo. Ele sofreu ferimentos leves no rosto e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Votuporanga.

Área isolada e investigação

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil. O caso será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por apurar as causas do acidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente de avião
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda