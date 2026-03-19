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Mosquitos escolhem 'vítimas'? Estudo revela como insetos decidem quem vão picar

Pesquisa revela como insetos identificam humanos e por que alguns são mais atacados

Hannah Franco
fonte

Como mosquitos escolhem quem picar? Veja o que diz a ciência (Reprodução)

Você já se perguntou por que os mosquitos parecem escolher exatamente você para picar? Essa é a pergunta que uma pesquisa científica buscou responder ao investigar como esses insetos localizam e selecionam suas "vítimas". Os mosquitos, conhecidos no Pará como carapanãs, utilizam uma combinação de sinais para encontrar humanos.

🦟 O estudo analisou o comportamento dos insetos em ambiente controlado, com a participação de voluntários expostos às picadas para coleta de dados. Um dos testes colocou um estudante por cerca de quatro minutos em uma sala com aproximadamente 100 mosquitos, permitindo observar como eles se aproximam e tomam decisões.

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Como os mosquitos escolhem quem picar

Apesar da fama de “sangue doce”, a escolha dos mosquitos não acontece por acaso. Esses insetos dependem principalmente de sinais químicos e físicos emitidos pelo corpo humano. Entre os principais fatores estão:

  • Dióxido de carbono: liberado na respiração, pode ser detectado a até nove metros;
  • Calor corporal: indica a presença de um organismo vivo;
  • Odor da pele: varia de pessoa para pessoa e influencia na atração;
  • Umidade: também ajuda na localização.

A visão tem papel limitado nesse processo. Os mosquitos enxergam mal e conseguem distinguir formas apenas a curta distância, geralmente focando em objetos escuros.

Estudo analisou milhões de movimentos dos insetos

Para entender o comportamento dos mosquitos, os pesquisadores mapearam a trajetória de voo dos insetos ao redor de humanos e objetos. Com o uso de câmeras especiais, foram analisados milhões de dados sobre velocidade, direção e aproximação. Os testes também incluíram manequins e emissão controlada de dióxido de carbono. Os resultados indicaram que:

  • Os mosquitos sobrevoam alvos visuais;
  • Reduzem a velocidade ao detectar dióxido de carbono;
  • Passam a circular quando combinam diferentes estímulos.

Segundo os pesquisadores, os mosquitos são responsáveis por mais de 700 mil mortes por ano, devido à transmissão de doenças como dengue e malária. Mesmo com investimentos globais no combate, os insetos seguem se adaptando, especialmente em áreas urbanas e com as mudanças climáticas.

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