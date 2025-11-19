Capa Jornal Amazônia
Variedades

Moeda histórica e rara vale mais de R$ 100 milhões para colecionadores

Conheça a história da moeda que se tornou um tesouro valioso e item de desejo para investidores e colecionadores

Jennifer Feitosa
fonte

Para investidores, as moedas raras representam segurança e um tesouro valioso. Um valor além do dinheiro (lcd2020 / Freepik)

A moeda histórica de 1933, conhecida como "Águia Dupla Dourada", já foi vendida por mais de R$ 100 milhões. Este exemplar raro é atualmente um dos mais procurados por colecionadores globalmente. 

A cobiçada "Double Eagle de 1933", considerada a moeda mais valiosa do mundo, protagonizou duas vendas históricas que quebraram recordes. A primeira ocorreu em 30 de julho de 2002, em um leilão da Stacks Bowers, em Nova York. Um licitante anônimo arrematou a moeda por um preço final de 7.590.020 dólares, o que equivale a pouco mais de R$ 40,4 milhões na cotação atual.

Quase duas décadas depois, o comprador anônimo foi revelado como sendo o colecionador Stuart Weitzman, que decidiu colocar a moeda novamente à venda. Em 8 de junho de 2021, a moeda foi a leilão pela Sotheby's. Superando o recorde anterior de forma monumental, a peça foi vendida por impressionantes 18.872.250 dólares, um valor que corresponde a R$ 100.634.385,90, na cotação desta quarta-feira (19), reafirmando o status da "Águia Dupla Dourada" de 1933 como o item numismático mais caro e importante já leiloado.

Origem e raridade da Águia Dupla Dourada

image Moeda conhecida como "Águia Dupla Dourada" (Reprodução/USA Coin Book)

A cunhagem da "Águia Dupla Dourada" nos Estados Unidos, em 1933, ocorreu durante um período crítico para a economia norte-americana, sob a presidência de Franklin Roosevelt. Ele emitiu uma diretiva presidencial que suspendeu a fabricação de moedas de ouro, incluindo os exemplares Double Eagle. O objetivo era conter a crise bancária da época.

Dos aproximadamente 445 mil exemplares fabricados, nenhuma moeda foi colocada em circulação. Pelo fato de a moeda nunca ter sido liberada ao público, é ilegal possuir privadamente qualquer um dos "Double Eagles de 1933", com exceção do exemplar de Weitzman.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

