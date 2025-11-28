Modelo relata presença de 'figura sombria' onde mora e desaparece

A influenciadora austríaca Stefanie Pieper, de 31 anos, está desaparecida desde domingo (23). Minutos antes de sumir, ela enviou uma mensagem relatando a presença de uma “figura sombria” na escada do prédio onde mora, segundo a Polícia Estadual de Estíria, na Áustria. O caso ganhou novos desdobramentos na última quinta-feira (27), após a prisão do ex-namorado dela e de dois familiares.

De acordo com a corporação, Stefanie foi vista pela última vez ao deixar um táxi com uma amiga após retornar de uma festa de Natal em Graz, capital de Estíria. Pelo WhatsApp, avisou que havia chegado em casa e sairia para passear com o cachorro. Em seguida, enviou outra mensagem relatando a presença de “um cara esquisito na escada”, descrito também como um “cara assustador” e uma “figura sombria”, conforme relatos divulgados pela imprensa internacional.

Desaparecimento foi percebido após ela faltar trabalho

O sumiço foi percebido na última segunda-feira (24), quando a influenciadora não compareceu a uma sessão de fotos. O fotógrafo foi ao apartamento e encontrou o ex-namorado, Peter M., de 31 anos. Ele relatou ter visto manchas de sangue no imóvel, o que levou ao acionamento da polícia.

O cachorro de Stefanie foi encontrado sozinho no apartamento, e o celular dela estava desligado. Em comunicado divulgado na quarta-feira (26), a Polícia Estadual da Estíria confirmou o desaparecimento de uma mulher de 31 anos que não apareceu para o trabalho e não foi localizada.

VEJA MAIS

Depoimentos e prisão de suspeitos

Quando os policiais chegaram ao local, o celular de Stefanie foi encontrado próximo a um arbusto. Moradores relataram ter ouvido ruídos altos e disseram ter visto o ex-namorado da influenciadora nas imediações, informação também citada pelo jornal austríaco Kleine Zeitung.

A polícia informou que Peter teria feito diversas viagens à Eslovênia após o desaparecimento e deixou de atender ligações das autoridades. Na noite de segunda-feira, o carro dele foi encontrado incendiado em um estacionamento próximo a um cassino na fronteira eslovena. Ele foi detido nas redondezas e levado à custódia, mas exames forenses no veículo não revelaram novas pistas.

Na última quinta-feira, a polícia confirmou a prisão de Peter e de dois membros da família dele, que estão sendo interrogados por possível ligação com o sumiço.

Buscas, rumores e linhas de investigação

Familiares do suspeito foram ouvidos, e buscas ocorreram também na casa da avó de Peter, com auxílio de cães farejadores. A imprensa internacional repercutiu o caso e destacou a incerteza sobre o paradeiro da influenciadora.

A polícia austríaca voltou a negar, na última quinta-feira, os rumores de que Stefanie teria sido vista na Eslovênia. “Circulam rumores em vários meios de comunicação e plataformas online de que a mulher desaparecida foi encontrada na Eslovênia. A polícia da Estíria não pôde confirmar esse rumor”, afirmou a corporação.

Até o momento, Stefanie Pieper segue desaparecida, e as autoridades mantêm diferentes hipóteses em investigação.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)