Modelo brasileiro morto na Grécia: quem era Yago Campos

O modelo brasileiro Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, natural de Jacareí (SP), foi encontrado morto em um quarto de hotel na Grécia, no último sábado (23). Ele havia viajado ao país europeu para comemorar seu aniversário.

No local, também foi encontrado o amigo Ryan Silveira, de 23 anos, que estava desacordado e foi levado com vida para um hospital da região.

Yago era filho de Marcelo Silva e Márcia Campos. Morava no interior de São Paulo e trabalhava como modelo em São José dos Campos. Ele era conhecido nas redes sociais por compartilhar fotos de viagens internacionais, com destinos como Dubai, Bali, Paris e Grécia.

Detalhes sobre a morte do brasileiro na Grécia

Segundo o Setor Consular da Embaixada do Brasil em Atenas, a polícia grega comunicou a morte do brasileiro no sábado (23), às 18h40. Ainda conforme o órgão, Yago havia comemorado seu aniversário poucos dias antes, no dia 16 de agosto.

O que aconteceu no hotel na Grécia?

De acordo com o jornal grego Protothema, Yago e Ryan foram encontrados desacordados em uma piscina privativa do quarto de hotel onde estavam hospedados. Funcionários do local perceberam que a água da piscina estava transbordando pela sacada e, ao investigarem, acionaram a polícia e os serviços de emergência.

Yago Luiz de Campos e Silva foi declarado morto ainda no local. Já Ryan reagiu aos primeiros socorros e foi levado para um hospital próximo.

Durante a investigação, a polícia encontrou na varanda do quarto uma seringa de plástico e quatro pequenos pacotes com um pó branco, cuja substância ainda será analisada em laboratório.

As autoridades gregas informaram que será realizada uma autópsia para determinar a causa da morte do modelo brasileiro.

Estado de saúde de Ryan Silveira

A mãe de Ryan, Érica Ursoli, afirmou que o filho está consciente, conversando e em estado estável. Ela também fez um apelo para que informações falsas deixem de ser divulgadas nas redes sociais, reforçando a necessidade de respeito e privacidade neste momento delicado para as famílias envolvidas.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)