Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Modelo brasileiro morto na Grécia: quem era Yago Campos

Modelo de 25 anos foi encontrado morto em hotel na Grécia após viagem de aniversário; amigo foi socorrido com vida e caso está sob investigação

Riulen Ropan
fonte

Yago Campos foi encontrado morto em um quarto de hotel na Grécia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O modelo brasileiro Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, natural de Jacareí (SP), foi encontrado morto em um quarto de hotel na Grécia, no último sábado (23). Ele havia viajado ao país europeu para comemorar seu aniversário.

No local, também foi encontrado o amigo Ryan Silveira, de 23 anos, que estava desacordado e foi levado com vida para um hospital da região.

Yago era filho de Marcelo Silva e Márcia Campos. Morava no interior de São Paulo e trabalhava como modelo em São José dos Campos. Ele era conhecido nas redes sociais por compartilhar fotos de viagens internacionais, com destinos como Dubai, Bali, Paris e Grécia.

VEJA MAIS

image Cavalo que teve patas cortadas em SP estava vivo, aponta perícia
O caso teve grande repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que o cavalo aparece caído em uma estrada com as patas decepadas.

image Idoso morre após caminhonete cair em barranco na PA-150, em Jacundá
O acidente de trânsito foi registrado na tarde de segunda-feira (25)

Detalhes sobre a morte do brasileiro na Grécia

Segundo o Setor Consular da Embaixada do Brasil em Atenas, a polícia grega comunicou a morte do brasileiro no sábado (23), às 18h40. Ainda conforme o órgão, Yago havia comemorado seu aniversário poucos dias antes, no dia 16 de agosto.

O que aconteceu no hotel na Grécia?

De acordo com o jornal grego Protothema, Yago e Ryan foram encontrados desacordados em uma piscina privativa do quarto de hotel onde estavam hospedados. Funcionários do local perceberam que a água da piscina estava transbordando pela sacada e, ao investigarem, acionaram a polícia e os serviços de emergência.

Yago Luiz de Campos e Silva foi declarado morto ainda no local. Já Ryan reagiu aos primeiros socorros e foi levado para um hospital próximo.

Durante a investigação, a polícia encontrou na varanda do quarto uma seringa de plástico e quatro pequenos pacotes com um pó branco, cuja substância ainda será analisada em laboratório.

As autoridades gregas informaram que será realizada uma autópsia para determinar a causa da morte do modelo brasileiro.

Estado de saúde de Ryan Silveira

A mãe de Ryan, Érica Ursoli, afirmou que o filho está consciente, conversando e em estado estável. Ela também fez um apelo para que informações falsas deixem de ser divulgadas nas redes sociais, reforçando a necessidade de respeito e privacidade neste momento delicado para as famílias envolvidas.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Modelo brasileiro morto na Grécia

Yago Campos
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda