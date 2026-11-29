Mulher que trocou São Paulo pelo Pará rebate preconceito contra o Norte

Em vídeo nas redes sociais, ela relatou comentários recebidos após anunciar a mudança e questionou a visão de São Paulo como um lugar sem problemas sociais

'São Paulo não é um paraíso': confeiteira rebate críticas ao Pará ( Foto: Reprodução/TikTok )

Uma mulher que deixou São Paulo para morar no Pará publicou um vídeo nas redes sociais em que rebate comentários preconceituosos sobre o estado. A confeiteira Dani Pires relatou que ouviu críticas à decisão de se mudar e questionou a ideia de que São Paulo seria um lugar sem problemas sociais.

Segundo Dani, ao anunciar a mudança, ela recebeu comentários de que o Pará seria "miserável" e "sem futuro". Ela afirmou que ainda está conhecendo a realidade paraense, mas destacou que outras regiões do país também enfrentam dificuldades. “Antes de julgar, olhe para o próprio quintal”, disparou.

Confeiteira cita problemas de São Paulo

No relato, Dani mencionou situações que presenciou em São Paulo, como desigualdade social, pessoas em situação de rua, dependência química, insegurança e moradores vivendo em condições precárias.

“Tem oportunidade sim, tem dinheiro sim, mas gente, não é pra todos. Só quem vive lá sabe o sufoco que é”, afirmou.

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A confeiteira também contou que teve uma motocicleta financiada roubada na capital paulista. Mesmo sem o veículo, ela continua pagando as parcelas com o dinheiro do próprio trabalho.

“Eu trabalhei a semana toda, trabalhei a semana todinha, vou pegar o dinheiro que eu trabalhei a semana pra poder pagar a prestação de uma moto que eu não tenho. Isso daí também, gente, é uma coisa assim que não deveria ser normal”, relatou.

Dani lembrou ainda que, quando publicou um vídeo sobre o roubo, recebeu comentários de pessoas que disseram passar por situações semelhantes.