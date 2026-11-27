Primas de herdeira das Pernambucanas anunciam série própria após documentários

Filhas de Dorothy Cavalcanti Lundgren, Andréa e Juliana são primas de Anita e viralizaram com a frase: “Tia Helena odiava Suzuki” ( Foto: Reprodução/Globoplay )

Andréa e Juliana Lundgren, primas de segundo grau da herdeira das Casas Pernambucanas, anunciaram nesta sexta-feira (27) uma nova produção audiovisual. Intitulada "As Irmãs Lundgren", a série terá produção de Tricia Tadros e direção de Yoya Wursch.

As duas ganharam visibilidade após participarem do documentário "O Testamento: o Segredo de Anita Harley", que aborda a disputa pelo patrimônio milionário da empresária, em estado de consciência mínima há dez anos. Após a repercussão da produção, as irmãs também conquistaram mais de 40 mil seguidores nas redes sociais.

Filhas de Dorothy Cavalcanti Lundgren, Andréa e Juliana são primas de Anita e ficaram conhecidas por uma fala que viralizou no documentário: “Tia Helena odiava Suzuki”.

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Disputa pelo patrimônio

Anita Harley está em estado de consciência mínima desde novembro de 2016 e não consegue administrar seus bens. A empresária é uma das principais acionistas das Casas Pernambucanas.

Desde então, uma disputa judicial envolve pessoas próximas à herdeira e o controle de seu patrimônio. Andréa e Juliana são testemunhas de Cristine Rodrigues, ex-secretária de confiança de Anita, que afirma ter mantido uma relação amorosa com a empresária. Cristine havia sido indicada em um testamento vital para cuidar de Anita, mas o documento foi invalidado pela Justiça em 2022.

Outro lado da disputa envolve Sônia Soares, conhecida como Suzuki, que mora na mansão da empresária e afirma que a relação entre as duas ultrapassava o vínculo profissional. Arthur, filho de Sônia, também foi reconhecido como herdeiro de Anita.

Sobrinha de Anita deixou clínica

Outra integrante da família que ganhou destaque foi Vidya Harley, sobrinha de Anita. Ela passou mais de 25 anos internada em uma clínica psiquiátrica e teve sua história retratada no documentário "A Clínica", do Globoplay.