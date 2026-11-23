Como é a clínica Maxwell, que atendeu famosos e virou série polêmica da Globo?

Local ganhou destaque ao se tornar tema da série documental "A Clínica"

Localizada em Atibaia, no interior de São Paulo, a clínica psiquiátrica Maxwell ganhou destaque ao se tornar tema da série documental "A Clínica", produção dos Estúdios Globo. A obra reúne depoimentos de ex-pacientes que passaram pela instituição, entre eles personalidades conhecidas da mídia, e apresenta diferentes experiências vividas durante os períodos de internação.

Entre os relatos apresentados estão denúncias de dificuldades para deixar o estabelecimento, uso de medicamentos e episódios descritos pelos ex-pacientes como traumáticos. Enquanto alguns entrevistados relatam experiências negativas, outros apresentam lembranças positivas do período em que estiveram no local.

A Maxwell se apresenta como um hospital psiquiátrico com mais de 40 anos de atuação. Segundo a instituição, o trabalho é baseado em uma metodologia própria, voltada à reeducação e à ressocialização dos pacientes.

Como funciona a clínica psiquiátrica?

Comandada pelo médico Sabino Ferreira de Farias Neto, a clínica tem como referência os estudos do psiquiatra britânico Maxwell Jones, conhecido por desenvolver o conceito de comunidade terapêutica, difundido principalmente após a Segunda Guerra Mundial.

A instituição atende pessoas com transtornos mentais e emocionais, além de pacientes com dependência química. Em seu site, a Maxwell informa que oferece tratamentos para condições como depressão, alcoolismo, ansiedade, estresse, fobias, síndrome do pânico e surtos psicóticos.

A equipe é apresentada como multidisciplinar e reúne profissionais de diferentes áreas, incluindo psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e personal trainers.

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Estrutura de alto padrão

Um dos aspectos que chamam a atenção na estrutura da Maxwell é o padrão das instalações, que se aproxima ao de um hotel de alto padrão. O espaço conta com restaurante, mercadinho interno, academia, SPA e sauna.

A área de convivência também reúne diferentes ambientes de lazer e descanso. Entre as instalações divulgadas estão sala de leitura, cinema, piano, sala de jogos e um espaço chamado de Sala Freud.

Na área externa, a instituição dispõe de piscina, solário, terraço, jardim e quadras esportivas. A proposta apresentada pela clínica é oferecer uma estrutura que reúna espaços de tratamento, convivência e atividades recreativas.

Ex-pacientes relatam experiências diferentes na série

A série documental "A Clínica" apresenta depoimentos de pessoas que passaram pela Maxwell e expõe diferentes percepções sobre os tratamentos e a rotina de internação.

Em entrevista sobre a produção, a diretora Camila Appel afirmou que encontrou relatos bastante distintos durante as conversas com os ex-pacientes. Segundo ela, algumas pessoas descrevem experiências profundamente traumáticas, enquanto outras guardam lembranças positivas da passagem pela instituição.

Entre os nomes que participam do documentário está a campeã mundial de jiu-jítsu Kyra Gracie. Ela é sobrinha de Ryan Gracie, encontrado morto em uma carceragem de São Paulo em dezembro de 2007, aos 33 anos.

Ryan havia sido preso um dia antes, sob acusações de roubo e agressão. Conforme o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a morte foi provocada por uma parada cardiorrespiratória associada à combinação de medicamentos psicotrópicos prescritos pelo médico Sabino Ferreira de Farias Neto.