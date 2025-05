Micro-ondas pode causar câncer? Entenda os riscos e o que não pode ser colocado dentro do aparelho!

Um dos eletrodomésticos mais utilizados do mundo, o micro-ondas, possui a função de aquecer e descongelar alimentos segundo suas ferramentas pré-programadas. Além de facilitar a vida na cozinha com estes benefícios, surgiram alguns questionamentos que remetem à relação do aparelho com a saúde das pessoas. Com isso, muitos usuários do micro-ondas desejam saber se ele produz radiação ou não, se causa câncer ou não.

Afinal de contas, o micro-ondas é cancerígeno?

De acordo com um artigo publicado no portal Verywell Health, a radiação não ionizante das micro-ondas apresenta uma frequência tão baixa que não é capaz de interferir ou transformar os átomos. Isto é, o micro-ondas não se torna realmente um perigo para as pessoas que o utilizam, porque ele não consegue alterar o DNA dos alimentos e não os torna radioativos. Essas ondas apenas aquecem as moléculas de água presentes nos alimentos. Por isso, também não há risco de câncer.

Porém, o estudo ainda revela que apesar de não possuir radiação, alguns métodos de cozimento para alimentos, se não forem realizados de forma correta, podem acabar gerando agentes cancerígenos.

O que não pode ser colocado no micro-ondas?

Alimentos em potes sem tampa;

Materiais como metais, aço e papel alumínio;

Qualquer tipo de papel, porque pode pegar fogo devido ao calor intenso dentro da cavidade;

Alguns tipos de recipientes de plástico;

Alguns tipos de isopores;

Ovo cozido, pois pode explodir dentro do aparelho;

Pimenta, porque podem liberar substâncias que irritam os olhos e a garganta ao abrir a porta do forno;

ao abrir a porta do forno; Vai parecer estranho, mas peças de roupa também não podem ser colocadas para secar dentro do micro-ondas.

