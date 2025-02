Manutenção de eletrônicos em Belém: quando vale a pena consertar ou trocar?

Com o aumento do preço de produtos eletrônicos, muitos consumidores de Belém optam pela manutenção em vez da troca. Técnicos explicam os valores médios de conserto de notebooks, celulares, micro-ondas e TVs, além de dar dicas para prolongar a vida útil dos equipamentos e indicar quando a substituição é mais vantajosa.

Thiago Cantão é diretor de uma assistência técnica que oferece manutenção de computadores, notebooks, celulares e tablets no bairro do Marco.

Thiago Cantão na assistência técnica. (Igor Mota/O Liberal)

Segundo ele, os custos de manutenção e conserto são bem variáveis, pois dependem do defeitos dos eletrônicos. “Geralmente tem notebook que tá parado e a gente consegue com que ele volte a funcionar por 190 reais”, disse. Ele também trabalha com manutenção de linha gamer.

Thiago Cantão verificando notebook. (Igor Mota/O Liberal)

Se a manutenção for de um notebook básico, do dia a dia, Cantão afirma que o reparo varia, em média, de R$190 a R$900. “Em notebooks mais avançados, pode chegar a R$1500 a manutenção de um notebook de R$10 mil”, revelou.

Quando vale a pena investir na manutenção?

Para ele, o momento ideal para fazer manutenção no aparelho é quando o orçamento é, no máximo, 65% do preço de um produto novo. “É muito importante realizar periodicamente a manutenção preventiva, que faz a vida útil do equipamento aumentar e previne futuros defeitos e perda de dados. Isso faz com que o orçamento de manutenção diminua”, explicou.

Thiago Cantão com celular quebrado. (Igor Mota/O Liberal)

Além disso, ele recomenda fazer reparo de 6 meses a 1 ano. “Porque você vai fazer essa manutenção preventiva pra verificar como está o equipamento, se ele está aquecendo, se ele precisa fazer um backup de dados, se o HD dele está bom. É uma prevenção mesmo”, detalha o diretor da assistência técnica. Conforme ele, essa prevenção faz o produto durar mais tempo.

Thiago Cantão no ambiente de trabalho. (Igor Mota/O Liberal)

Cantão pontua os motivos para identificar a hora de comprar um aparelho novo: “Quando fica inviável o conserto com o orçamento acima de 65% para conserto ou quando o equipamento já é muito antigo e não consegue acompanhar o upgrade.”

TVs, micro-ondas e lavadoras: consertar ou substituir?

João Bosco Alves é técnico de equipamentos eletrônicos também no bairro do Marco. A assistência técnica dele faz manutenção em microondas, TVs, DVDs, ventilador e lavadora de alta pressão.

João Bosco no ambiente de trabalho. (Igor Mota/O Liberal)

De acordo com ele, o custo do reparo varia conforme o material usado. “Pode ser válvula, pode ser quite de alta pressão da lavadora, então o custo varia de R$100 a R$180”, afirma se referindo a lavadoras de alta pressão.

Sobre microondas, segundo Bosco, “pode ser o capacitor de alta tensão, pode ser magnetron, pode ser a membrana do painel onde você digita o que vai aquecer. O custo fica entre R$180 a R$200, dependendo do material que a gente usa e da marca do produto.”

João Bosco analisando um equipamento na assistência técnica. (Igor Mota/O Liberal)

O técnico explica que cada produto tem materiais específicos. Para microondas, há painel eletrônico e painel manual.

João Bosco defende que o momento ideal para manutenção é só quando o aparelho apresentar defeito. “Apresentou defeito? Procura o posto autorizado”, orienta.

Sinais de que é hora de comprar um aparelho novo

Quanto ao momento de comprar um produto novo, o técnico dá como exemplo o caso do microondas: “Quando ele tá muito enferrujado, oxida por dentro, a pessoa usa, põe lá o alimento, a gordura do alimento faz com que a cavidade dele por dentro se encha de ferrugem. Aí só trocando”, explica.

João Bosco. (Igor Mota/O Liberal)

Ele afirma que, como o custo de troca da cavidade é alto, o melhor é comprar um equipamento novo.

Quanto às TVs, ele exemplifica com a tela de LCD: “Uma tela de LCD, que se chama display, de 32 polegadas tá custando R$1280. Então é melhor você comprar uma nova televisão, investir num produto novo.”