Mesmo com diálogo construtivo, itens sem acordo terão discussão no sábado, diz Lago

A declaração foi feita pelo presidente da COP30 nesta quarta-feira, 12

Estadão Conteúdo

O presidente da Cúpula das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP30, André Corrêa do Lago, afirmou nesta quarta-feira, 12, que as negociações sobre os itens ainda sem consenso da agenda da conferência precisarão de novo debate no sábado, mesmo com o “diálogo aberto e construtivo” entre as partes.

“As partes têm discutido tão abertamente, tão construtivamente sobre os quatro assuntos que decidimos colocar sob a coordenação da presidência, que pediram para continuar estas discussões. Portanto, teremos no sábado outra plenária na qual reportaremos sobre o progresso”, afirmou em coletiva de imprensa.

VEJA MAIS

image André Corrêa do Lago destaca 'COP que vai acreditar na ciência' na abertura da conferência
A cerimônia marcou o início oficial da COP 30, nesta segunda-feira (10), em Belém

image Janja declara carinho especial por Belém e elogia COP 30: 'A cidade tem que se sentir muito honrada'
Em entrevista ao Grupo Liberal, a primeira-dama elogiou o acolhimento dos paraenses e disse que a realização da conferência é um reflexo do empenho da população

Os tópicos relacionados ao financiamento climático, às medidas unilaterais de comércio, às metas climáticas dos países (NDCs, na sigla em inglês) e aos relatórios de transparência (BTR, na sigla em inglês) estão sendo tratados em consultas diretas com a presidência da COP. A expectativa era de que um resultado fosse anunciado nesta quarta-feira, mas o tópico foi prorrogado para sábado.

“O espírito de mutirão envolveu muito os negociadores e tenho que agradecer aqui publicamente o espírito construtivo extraordinário que todas as delegações demonstraram nesta discussão. E espero que continuemos, e no sábado possamos trazer a vocês algumas soluções maravilhosas que estão sendo propostas pelas partes para superar todas essas questões”, completou.

