O Liberal chevron right COP 30 chevron right

André Corrêa do Lago destaca 'COP que vai acreditar na ciência' na abertura da conferência

A cerimônia marcou o início oficial da COP 30, nesta segunda-feira (10), em Belém

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

André Corrêa do Lago (Foto: reprodução)

Na manhã desta segunda-feira (10), o presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, abriu oficialmente a conferência do clima em Belém, reforçando que esta deve ser uma edição marcada pela busca de soluções concretas para a crise climática e por ser uma "COP que vai ouvir e acreditar na ciência". O presidente destacou que o evento deve ser lembrado como uma conferência de implementação, mas também de adaptação — um espaço para conectar as pautas climáticas à economia e à geração de empregos.

“Essa é uma COP que tem que apresentar soluções e uma agenda de ações que nós estruturamos para esta conferência, da qual vão participar tantos ministros de Estado brasileiros e outras autoridades em eventos múltiplos, de dimensão essencial para os passos adiante. A agenda vai mostrar muitos caminhos. Espero que seja lembrada também como uma COP de adaptação, que vai avançar na integração do clima à economia, nas atividades e na geração de emprego”, afirmou.

Durante o discurso, o presidente da conferência agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela condução política que permitiu que o Brasil recebesse o evento. “Obrigada por ter encontrado a fórmula ideal para definir essa COP, que é a COP da verdade”, declarou Corrêa do Lago, sob aplausos.

A cerimônia marcou o início oficial da COP 30, que reúne líderes globais, representantes de governos, cientistas e sociedade civil para discutir os caminhos da ação climática rumo à justiça ambiental.

COP 30
.
