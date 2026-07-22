Médico apaga foto com Vini Jr. após repercussão sobre harmonização facial do jogador

O dermatologista Alessandro Alarcão apagou de seu perfil no Instagram a foto em que aparecia ao lado do atacante Vini Jr., após a grande repercussão envolvendo a suposta harmonização facial realizada pelo jogador. A publicação deixou de ser exibida na rede social depois que internautas passaram a comentar a mudança na aparência do atleta.

O registro havia sido compartilhado logo após o atendimento na clínica do especialista e mostrava o camisa da Seleção Brasileira ao lado do médico. Desde então, o assunto ganhou destaque nas redes sociais, com milhares de comentários e comparações sobre o visual do atacante ao longo da segunda-feira (20).

O que dizia a publicação?

Na legenda da postagem, Alessandro Alarcão agradecia a confiança de Vini Jr. e destacava o encontro com o jogador.

"Receber Vini Jr. foi um grande prazer. Além de ser um dos maiores talentos do futebol mundial, é um cara de uma simplicidade, educação e energia contagiante. Obrigado pela confiança e pela agradável conversa. Foi uma satisfação receber você na clínica. Que Deus continue abençoando sua carreira. Estaremos sempre na torcida pelo Brasil e por você!", escreveu o dermatologista.

A publicação rapidamente ganhou repercussão, acumulando curtidas e comentários de seguidores que repercutiram a aparência do atacante após o procedimento.

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Comentários nas redes sociais

Entre as pessoas que interagiram com a publicação estava Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe. Cliente do dermatologista, ela deixou um comentário elogiando o profissional. "Energia boa", escreveu Poliana.

Apesar de remover a foto com Vini Jr., Alessandro Alarcão manteve em seu perfil outros conteúdos com personalidades atendidas na clínica. Entre eles, permanece disponível um vídeo gravado ao lado da influenciadora Virginia Fonseca durante um procedimento estético. Até o momento, nem o jogador nem sua equipe se manifestaram oficialmente sobre o procedimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)