McDia Feliz 2026: saiba como participar da campanha e ajudar crianças

O McDia Feliz 2026 iniciou na última quarta-feira (20) a pré-venda dos tickets digitais para a 38ª edição da campanha, considerada uma das maiores mobilizações solidárias do país. Cada ticket custa R$ 21 e poderá ser trocado por um sanduíche Big Mac no dia oficial da ação, marcado para 22 de agosto.

A arrecadação obtida com a venda dos sanduíches, descontados os impostos, será destinada à Casa Ronald McDonald Brasil e ao Instituto Ayrton Senna. As instituições atuam em projetos de apoio à saúde infantojuvenil e à educação pública em diferentes regiões do país.

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Campanha apoia projetos de saúde e educação

Segundo os organizadores, os recursos arrecadados serão direcionados para ações de combate ao câncer infantojuvenil, acolhimento de famílias em tratamento médico e iniciativas voltadas à melhoria da educação pública brasileira.

Na edição anterior, a campanha arrecadou R$ 28 milhões, valor utilizado no financiamento de mais de 80 projetos de oncologia pediátrica e em iniciativas educacionais que alcançaram centenas de milhares de estudantes. Os tíquetes digitais podem ser adquiridos nos sites oficiais da Casa Ronald McDonald Brasil e do Instituto Ayrton Senna, em versões individuais ou em kits com diferentes quantidades.

Neste ano, o Instituto Ronald McDonald Brasil passou a adotar o nome Casa Ronald McDonald Brasil. A instituição mantém o trabalho de apoio a crianças e adolescentes em tratamento de saúde, além de ações voltadas ao acolhimento das famílias. Em 2026, a campanha deve beneficiar 69 projetos desenvolvidos por 46 instituições em 19 estados e no Distrito Federal.

As iniciativas incluem hospedagem, alimentação, transporte e apoio especializado para pacientes em tratamento. A instituição informa ainda que os projetos apoiados fortalecem o acesso à saúde pediátrica e ampliam a rede de suporte às famílias em diferentes regiões do país.

Instituto Ayrton Senna recebe parte da arrecadação

Parte dos recursos do McDia Feliz também será destinada ao Instituto Ayrton Senna, que desenvolve projetos voltados à educação pública. Em 2025, a campanha contribuiu para ações que impactaram mais de 684 mil estudantes e cerca de 44 mil educadores em todo o Brasil.

As iniciativas apoiadas pela instituição trabalham temas ligados ao desenvolvimento integral dos estudantes, como habilidades socioemocionais, aprendizagem e formação de professores. Segundo o instituto, os investimentos ajudam a ampliar oportunidades educacionais e fortalecer políticas públicas de ensino.

Como comprar os tíquetes do McDia Feliz 2026

Os tíquetes digitais antecipados estarão disponíveis até 20 de agosto. A troca poderá ser feita nos restaurantes participantes da campanha, nos balcões de atendimento, Drive-Thru ou totens de autoatendimento.

Além da venda online, a campanha também prevê a distribuição de tíquetes físicos a partir de junho. Em julho, os consumidores poderão adquirir os vouchers diretamente pelo aplicativo do Méqui.