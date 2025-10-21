Capa Jornal Amazônia
MC Poze diz em CPI que criminosos devolveram carro roubado por ele ser 'fenomenal e gigante'

Em depoimento aos parlamentares, Poze afirmou que a Land Rover Defender blindada foi recuperada por ele ser "f*da", "fenomenal", "gigante" e ter 16 milhões de seguidores no Instagram

Estadão Conteúdo
fonte

MC Poze (Thiago lontra/ ALERJ)

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, foi convocado para participar de uma reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Câmeras da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) na segunda-feira, 20, para esclarecer as circunstâncias do roubo e recuperação de um veículo de luxo dele no Rio de Janeiro.

Em depoimento aos parlamentares, Poze afirmou que a Land Rover Defender blindada foi recuperada por ele ser "foda", "fenomenal", "gigante" e ter 16 milhões de seguidores no Instagram.

"Eu me acho uma pessoa foda, fenomenal. Eu sou mundialmente muito reconhecido. Tenho meu Instagram com 16 milhões de pessoas. Meus stories, por dia, é quatro milhões de pessoas me acompanhando. Então, é meio que óbvio, que quem me roubou, após ver toda a repercussão, não ficaria com o carro roubado. O único carro no Rio de Janeiro que por ser vermelho e por dentro ser todo personalizado, tem meu nome nos bancos. Para mim, é obvio que, depois que eu postasse, ele iria ser encontrado. E ele não foi encontrado, foi largado. É meio óbvio ter sido devolvido, porque eu sou gigante", afirmou.

A CPI apura possíveis esquemas envolvendo associações de proteção veicular e organizações criminosas para a retomada de veículos roubados. A Land Rover blindada de Poze foi roubada no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio no dia 18 de setembro. O MC tinha emprestado o carro para amigos, que estavam com o automóvel no momento do assalto.

"Tô aqui em casa vendo Champions League, aí vêm o Léo e o Loirinho pedindo a Defender pra ir na rua. Dez minutos depois eles ligam dizendo que foram assaltados, aqui no Recreio dos Bandeirantes, em frente ao Mundial", contou nos stories à época.

O funkeiro também afirmou que estava tranquilo: "Fico tranquilão, sei que daqui a pouco o carro vai aparecer. Agora Loirinho e Léo, meus soldados treinados, se render, joga pro alto. O carro vai voltar de qualquer jeito, vou voltar a assistir meu jogo, tranquilão", disse o MC.

No mesmo dia após divulgar o roubo do veículo em suas redes sociais, o MC compartilhou que o carro foi encontrado. "Carro já tá com os crias, só abastecer aqui para entregar pro senhor com tanque cheio".

"Tudo resolvido, obrigado por quem se preocupou, mas não era coisa para se preocupar. No Rio de Janeiro somos queridos, então o bagulho é rápido. Há, como que achou? O bagulho é se conectando, tudo resolvido", contou Poze.

CPI DAS CÂMERAS/RJ/ALERJ/MC POZE/DEPOIMENTO/RECUPERAÇÃO/VEÍCULO
