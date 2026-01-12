Capa Jornal Amazônia
Mattel lança primeira Barbie com autismo; confira

Boneca tem articulações que reproduzem estereotipias e acessórios como fones de cancelamento de ruído e fidget spinner

Hannah Franco
fonte

Barbie com autismo é lançada com exclusividade pela Mattel. (Dvulgação/Mattel)

A Mattel apresentou, no último domingo (11), a primeira Barbie com autismo, desenvolvida em parceria com a ONG Autistic Self Advocacy Network (Asan), organização de direitos para pessoas autistas. A novidade integra a linha Barbie Fashionistas, que já conta com modelos voltados à diversidade, como bonecas com deficiência visual e com síndrome de Down.

O desenvolvimento da boneca levou mais de 18 meses, com atenção especial a detalhes que refletem experiências de pessoas no espectro do autismo. As articulações nos cotovelos e pulsos permitem reproduzir estereotipias, como o agitar das mãos, enquanto o olhar da boneca é levemente direcionado para o lado, referência à dificuldade de algumas pessoas autistas em manter contato visual direto.

Entre os acessórios, a boneca traz fones de ouvido, que simulam fones de cancelamento de ruído usados por algumas pessoas com autismo, além de tablet e fidget spinner, brinquedo que ajuda na concentração.

"Barbie sempre buscou refletir o mundo que as crianças veem e as possibilidades que imaginam, e temos orgulho de apresentar nossa primeira Barbie autista como parte desse trabalho contínuo", afirmou Jamie Cygielman, chefe global da divisão de bonecas da Mattel.

Para Colin Killick, diretor executivo da Asan, a boneca é um passo importante para a representatividade. "Como membros orgulhosos da comunidade autista, nossa equipe ficou entusiasmada em ajudar a criar a primeira Barbie autista. É fundamental que jovens autistas vejam representações autênticas e positivas de si mesmos, e é exatamente isso que essa boneca oferece", disse.

Doação a hospitais e diversidade

A Mattel informou que vai doar mais de mil bonecas a hospitais pediátricos dos Estados Unidos que oferecem serviços especializados a crianças no espectro autista. A ação reforça o compromisso da empresa com a inclusão e o acesso a brinquedos que promovam diversidade.

Nos últimos anos, a marca vem ampliando a representatividade de suas bonecas. Em 2025, por exemplo, foi lançada a primeira Barbie com diabetes tipo 1, rompendo com o modelo tradicional de uma mulher branca, loira, jovem e de salto alto.

BARBIE

TEA

autismo
Variedades
