Mãe revela nome inusitado que os amigos deram à filha; veja como o bebê se chama!

Durante a gravidez, é comum muitos pais começarem a pensar nas melhores referências de nomes mais bonitos para registrar o seu filho, mas você já viu alguém se inspirar em uma tragédia para dar nome ao seu bebê? Pois foi isso o que alguns amigos de um casal decidiram fazer e o anúncio do nome foi realizado em um convite do chá de bebê, onde estava escrito o nome: Chernobyl.

No texto do convite enviado para uma amiga, estavam os dizeres:

“Junte-se a nós para comemorar a chegada de um pacotinho de alegria! Em homenagem a Chernobyl Hope. Mal podemos esperar para comemorarmos juntos”.

Depois de publicar a foto do convite em suas mídias sociais, a amiga ainda mencionou nos comentários que estava totalmente surpresa com a escolha dos amigos e, principalmente, pelos pais da criança terem deixado. “Tenho a impressão de que eles não sabem o significado de Chernobyl. Perguntei de onde tiraram a ideia e disseram que simplesmente parecia legal”, relatou ela sobre a conversa que teve com eles.

Além disso, a amiga relatou que os pais da criança provavelmente a apelidariam de “Cherry”, mas que mesmo assim ainda deseja ter um outro encontro com os dois. “Avisarei vocês quando tiver novidades. Este convite foi enviado em um grupo de bate-papo e também foi enviado pessoalmente para mim. Simplesmente não consigo acreditar que chamariam uma menina de Chernobyl. Vou reunir coragem suficiente para contar a eles o que penso”, revelou a autora da publicação.

No mesmo post, algumas pessoas também ficaram chocadas com o nome. “Me recuso a acreditar que isso é real”, escreveu uma. “Foi como levar um soco na cara, eles deviam saber, né?”, disse um outro internauta. “Isso é muito, muito ruim. Eles precisam ser informados. Dê a eles um livro sobre Chernobyl de presente no chá de bebê. Por que não?”, sugeriu uma terceira.

O que foi a tragédia de Chernobyl?

O nome do bebê está associado ao acidente ocorrido na Usina Nuclear de Chernobyl que iniciou quando o reator nuclear número 4 explodiu em 1986, na Ucrânia. Com a tragédia, foram liberados 400 vezes mais material radioativo do que a bomba atômica que acertou Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Segundo a ONU, cerca de 8,4 milhões de pessoas da Rússia, Ucrânia e Belarus foram expostas à radiação na época.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)