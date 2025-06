Conheça nomes proibidos no mundo e veja se o seu está na lista

Alguns países delimitaram limites para a escolha de nomes, pensando de maneira sensata nas crianças que possivelmente sofreriam constrangimento e referências impróprias. Entenda como funciona essa regulamentação ao redor do mundo e veja quais nomes são proibidos.

Após o nascimento de um filho, ou até mesmo antes, os pais pensam nos possíveis nomes, com amor e carinho, pensando no significado. Seja homenageando alguém querido, algum personagem favorito, ou fazendo uma junção de nomes. Mas, em alguns países, essa questão é mais rigorosa. Elas enfatizam o bem-estar, psicológico e social da criança, evitando nomes ofensivos, ridículos e prejudiciais.

De acordo com o levantamento do site US Birth Certificates (Certificados de nascimento dos Estados Unidos), nomes como “Sex Fruit” (Fruto do Sexo, em inglês), “Robocop” e até “Cianeto” já foram barrados por cartórios e órgãos civis ao redor do mundo.

Nomes proibidos

Veja alguns exemplos de nomes que foram oficialmente desaprovados pelos seus países de origem.

Chefe Maximus (Nova Zelândia)

Robocop (México)

Sex Fruit (Nova Zelândia)

Linda (Arábia Saudita)

Cobra (Malásia)

Sexta-Feira (Itália)

Islã (China)

Sarah (Marrocos)

Osama Bin Laden (Alemanha)

Metallica (Suécia)

Príncipe William (França)

Diabo (Japão)

Azul (Itália)

Circuncisão (México)

Alcorão (China)

BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116 (Suécia)

Harriet (Islândia)

Cianeto (Reino Unido)

Macaco (Dinamarca)

Thor (Portugal)

007 (Malásia)

Griezmann Mbappé (França)

Ponte (Noruega)

Anal (Nova Zelândia)

Nutella (França)

Lobo (Espanha)

Tom (Portugal)

Judas (Suíça)

Duke (Austrália)

Por que alguns nomes são proibidos?

Em termos gerais, essas proibições têm a finalidade de proteger a criança de prováveis traumas e constrangimentos no meio social. Em países como a Suécia e a Nova Zelândia, por exemplo, as legislações exigem que o nome seja adequado e não cause incômodo à criança.

É importante frisar que algumas religiões e culturas influenciam diretamente as decisões dos órgãos civis. A exemplo da Arábia Saudita com o nome “Linda”. Apesar de popular em outras nações, o nome pode ser vetado por questões culturais.

Crianças protegidas

Para os especialistas em direitos da infância, ter a garantia que uma criança não seja marcada por um nome que possa causar bullying ou exclusão é uma maneira de propor o bem-estar desde o nascimento. O nome é a primeira identidade em um meio social, por assim dizer, e precisa transmitir mais amor e afeto que polêmica e falas maldosas.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)