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Lavar o arroz antes de cozinhar faz mal? Veja mitos e verdades sobre o preparo do grão

Hábito comum nas cozinhas brasileiras pode alterar a textura do alimento e levar à perda de alguns nutrientes; veja quando lavar o arroz faz sentido

Hannah Franco
fonte

Arroz deve ser lavado antes de cozinhar? Saiba quando a prática é recomendada. (Freepik)

Lavar o arroz antes de colocar a panela no fogo é uma tradição seguida por muitas famílias no Brasil. Para muitas famílias, o hábito é passado de geração em geração e costuma ser associado à limpeza do alimento ou até mesmo à retirada de substâncias consideradas prejudiciais. Mas será que essa prática é realmente necessária?

🍚 Nos últimos anos, especialistas em alimentação e segurança dos alimentos passaram a questionar esse costume. Embora muita gente acredite que enxaguar o arroz seja indispensável, estudos indicam que a lavagem pode não trazer os benefícios imaginados e, em alguns casos, até alterar características do grão antes do cozimento.

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Afinal, o pó branco do arroz é sujeira?

Ao lavar o arroz, muitas pessoas percebem uma água esbranquiçada saindo dos grãos e acreditam que se trata de sujeira ou algum tipo de produto químico. No entanto, esse resíduo é formado principalmente por partículas do próprio arroz.

O pó branco aparece durante o processo de polimento industrial, quando o grão passa por etapas que removem a casca e o farelo, deixando o arroz com a aparência mais branca e uniforme.

Lavar o arroz remove nutrientes?

Sim, a lavagem pode levar parte dos nutrientes embora, especialmente quando o arroz fica de molho por algum tempo. Entre os componentes que podem ser reduzidos estão:

  • Vitaminas do complexo B;
  • Ferro;
  • Potássio;
  • Magnésio;
  • Fósforo.

Apesar disso, a quantidade perdida pode variar conforme o tipo de arroz e a forma como ele é lavado.

Lavar o arroz deixa o alimento mais saudável ou menos calórico?

Um dos mitos mais comuns é que lavar o arroz ajudaria a reduzir calorias ou retirar o excesso de carboidratos. Segundo especialistas, isso não acontece.

O amido faz parte da estrutura natural do grão e não é eliminado apenas com o enxágue. O mesmo ocorre com outros alimentos ricos em carboidratos, como batata e trigo.

image Imagem ilustrativa (jcomp / Freepik)

A lavagem elimina bactérias do arroz?

Outro motivo usado para justificar a lavagem é a ideia de que ela deixaria o alimento mais seguro. Porém, o enxágue não funciona como uma forma de esterilização.

O cozimento em altas temperaturas é o principal responsável por eliminar microrganismos que possam estar presentes no alimento.

O arroz pode ter arsênio?

A presença de arsênio no arroz é um tema que gera dúvidas há anos. O elemento pode ser encontrado naturalmente no solo e na água, mas os produtos comercializados no Brasil seguem normas de segurança alimentar.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece limites para a presença da substância nos alimentos, garantindo que os produtos disponíveis ao consumidor estejam dentro dos padrões permitidos.

Quando lavar o arroz pode fazer sentido?

Apesar de não ser uma etapa obrigatória para todos os tipos de arroz, existem situações em que a lavagem pode ser indicada.

Confira alguns casos:

Arroz integral: como mantém parte da estrutura original do grão, a perda de nutrientes durante a lavagem tende a ser menor.

Arroz parboilizado: passa por um processo industrial com água quente que ajuda a preservar nutrientes dentro do grão. A lavagem geralmente não altera de forma significativa suas características.

Orientação da embalagem: alguns fabricantes indicam no rótulo se o produto deve ou não ser lavado antes do preparo.

Então, é melhor lavar ou não lavar o arroz?

Para o arroz branco comum, que já passou por beneficiamento industrial, a lavagem antes do cozimento não é considerada necessária. Além de não aumentar a segurança do alimento, o hábito pode reduzir parte dos nutrientes presentes no grão.

A recomendação é seguir as instruções da embalagem e escolher o método de preparo que melhor atende às preferências de sabor e textura.

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