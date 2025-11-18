Capa Jornal Amazônia
Lavar carne antes de cozinhar é seguro? Entenda os riscos

Especialistas e agências de saúde desmistificam a ideia de que lavar aves remove germes

Jennifer Feitosa
fonte

Lavar o frango causa a contaminação por bactérias e outros agentes (azerbaijan_stockers / Freepik)

Lavar o frango ou outras carnes antes de prepará-los para serem servidos está errado. Autoridades de saúde da Austrália e dos Estados Unidos alertam que essa prática pode espalhar bactérias mortais pela cozinha. A crença de que a lavagem remove germes é um mito. O Conselho de Informação sobre Segurança Alimentar da Austrália e outras agências não recomendam o ato, que gera preocupações sobre contaminação cruzada.

Pesquisas recentes nos EUA indicam que mais da metade das pessoas lava o frango cru antes de cozinhar. Uma estimativa de 70% dos estadunidenses mantêm o hábito, mesmo com alertas de agências como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

As doenças causadas pelas bactérias do frango

Especialistas informam que o ato de lavar o frango causa a contaminação por bactérias e outros agentes. Ao saírem do frango, esses microrganismos podem se espalhar para outros alimentos ou utensílios, gerando infecção cruzada.

Aproximadamente 25% das embalagens vendidas nos EUA contêm Salmonella, uma bactéria considerada mortal. Ela pode causar sintomas como vômitos, cólicas e diarreia com sangue. Esta é uma das doenças de origem alimentar mais comuns nos EUA, atingindo mais de 26 mil pessoas por ano e hospitalizando 420.

Mesmo em casos que parecem leves, a infecção afeta mais crianças ou idosos. Eles tendem a sofrer mais, principalmente devido a:

  • Desidratação causada pela diarreia;
  • Infecções ósseas, como osteomielite e sepse (reação do corpo que ataca órgãos e tecidos saudáveis).

Alguns dos tipos de bactérias encontradas em aves cruas são:

  • Escherichia coli (E. coli) - pode causar diarreia, gastroenterite, colite hemorrágica e infecções urinárias;
  • Listeria (Listeria monocytogenes) - pode causar gastroenterite;
  • Campylobacter (Campylobacter jejuni e outras espécies) - pode causar gastroenterite/colite.

Risco de contaminação na pia e em outros alimentos

Em 2019, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) revelou que 60% das pessoas que lavaram frango encontraram bactérias na pia posteriormente.

Além disso, 14% das bactérias permaneciam mesmo depois da limpeza. Esses microrganismos podem ficar vivos por horas ou semanas se não forem utilizados produtos como água sanitária ou álcool na higienização.

A pesquisa também analisou que 26% dos participantes que lavaram a ave crua acabaram contaminando a salada de alface, aumentando o risco de consumo de bactérias.

Qual é a recomendação para o preparo do frango?

A USDA recomenda a preparação de alimentos cozidos antes da manipulação da carne crua, a fim de evitar a contaminação de outros alimentos.

Além disso, todas as superfícies que tiveram contato com carne crua ou seus sucos devem ser higienizadas com água e sabão para garantir a segurança alimentar.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

