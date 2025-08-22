Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quer um frango frito dourado e suculento? Aprenda o truque da crocância

O chef Diego Badra explica por que o segredo vai além do amido

O Liberal

O amido de milho é um clássico da cozinha brasileira, usado para engrossar molhos, deixar bolos leves e empanar alimentos. Mas será que ele sozinho garante a crocância ideal? O chef Diego Badra explica por que o segredo vai além do amido.

“Empanar o frango apenas com amido de milho deixa a crosta crocante, mas pálida e sem sabor marcante. Para ter cor, sabor e suculência, é preciso combinar ingredientes e técnicas corretas”, diz Badra.

O motivo está na reação de Maillard, responsável pela cor dourada, sabor intenso e complexidade dos alimentos fritos. O amido sozinho não possui proteínas e açúcares suficientes para ativar essa reação.

Mistura equilibrada: amido de milho + farinha de trigo

Segundo Badra, o empanamento perfeito combina amido de milho e farinha de trigo, em proporção equilibrada, com temperos bem dosados.

A farinha de trigo acrescenta proteínas e açúcares que reagem com o calor, produzindo sabor e cor.

Um toque de fermento químico ou bicarbonato de sódio deixa a crosta leve e aerada.

O resultado? Um frango frito dourado, crocante por fora e suculento por dentro.

Receita de frango frito crocante

Ingredientes:

 Frango e marinada:

  • 800 g de coxa e sobrecoxa desossadas
  • 1 xícara de leitelho (ou iogurte natural diluído em leite)
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de alho em pó
  • 1 colher de chá de cebola em pó
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de ervas desidratadas (tomilho ou orégano)

Para a mistura seca:

  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 xícara de amido de milho
  • 1 colher de chá dos mesmos temperos da marinada (exceto sal)
  • 1 colher de chá de fermento químico ou 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • Para fritar:
  • Óleo de girassol suficiente para imersão

Modo de preparo

  • Marinar o frango: Misture o leitelho com todos os temperos. Adicione o frango, cubra e leve à geladeira por 24 horas.
  • Preparar a mistura seca: Em outra tigela, combine farinha, amido, temperos e fermento. Reserve.
  • Empanar em camadas: Retire o frango da marinada, passe na mistura seca, depois volte à marinada e finalize na mistura seca novamente. Essa dupla camada garante crocância extra.
  • Fritar: Aqueça o óleo a 160 °C e frite os pedaços poucos de cada vez, até dourar e cozinhar por dentro (8 a 10 minutos, dependendo do tamanho).
  • Finalizar: Escorra sobre papel toalha e sirva imediatamente.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda