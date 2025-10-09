'Frango de 8 anos': fiscalização apreende 675 kg de produtos vencidos em mercado

Durante uma operação na última quarta-feira (8), o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) apreendeu 675 quilos de produtos vencidos e sem origem comprovada em um comércio residencial de Alecrim, na região Noroeste do Estado. Entre os itens recolhidos, estava um frango com validade vencida há oito anos.

A ação ocorreu após a expedição de um mandado de busca e apreensão motivado por denúncias sobre a comercialização de alimentos e bebidas impróprios para consumo.

Produtos apreendidos durante a operação

Foram recolhidos diversos itens sem procedência ou com validade expirada:

Vinho, cachaça, banha, ovos, mel, queijo, feijão, leite e carne sem comprovação de origem;

Álcool com venda proibida e medicamentos vencidos, de comercialização ilegal.

Operação identificou 25 toneladas de produtos irregulares

O caso em Alecrim integra uma ação mais ampla iniciada na terça-feira (7), quando foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão no município. No total, as equipes recolheram 25 toneladas de produtos impróprios para consumo, incluindo 14 toneladas de bebidas irregulares, muitas com etiquetas falsificadas e validade vencida.

O Ministério Público informou que as investigações prosseguem para apurar a origem das mercadorias e eventuais responsabilidades penais e administrativas.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)