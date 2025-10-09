Capa Jornal Amazônia
'Frango de 8 anos': fiscalização apreende 675 kg de produtos vencidos em mercado

Entre os itens recolhidos, estava um frango com validade vencida há oito anos

Jennifer Feitosa
fonte

Foi encontrado um frango com validade expirada em 2017 (Divulgação/MPRS)

Durante uma operação na última quarta-feira (8), o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) apreendeu 675 quilos de produtos vencidos e sem origem comprovada em um comércio residencial de Alecrim, na região Noroeste do Estado. Entre os itens recolhidos, estava um frango com validade vencida há oito anos.

A ação ocorreu após a expedição de um mandado de busca e apreensão motivado por denúncias sobre a comercialização de alimentos e bebidas impróprios para consumo.

Produtos apreendidos durante a operação

Foram recolhidos diversos itens sem procedência ou com validade expirada:

  • Vinho, cachaça, banha, ovos, mel, queijo, feijão, leite e carne sem comprovação de origem;
  • Álcool com venda proibida e medicamentos vencidos, de comercialização ilegal.

Operação identificou 25 toneladas de produtos irregulares

O caso em Alecrim integra uma ação mais ampla iniciada na terça-feira (7), quando foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão no município. No total, as equipes recolheram 25 toneladas de produtos impróprios para consumo, incluindo 14 toneladas de bebidas irregulares, muitas com etiquetas falsificadas e validade vencida.

O Ministério Público informou que as investigações prosseguem para apurar a origem das mercadorias e eventuais responsabilidades penais e administrativas.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

