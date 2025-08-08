Capa Jornal Amazônia
Lagartixa ou osga em casa? Por que não matar e como elas ajudam no controle de pragas

Biólogo explica benefícios do réptil dentro de casa e como evitar sua presença de forma segura

Jennifer Feitosa
fonte

Lagartixas são inofensivas e podem ser aliadas dentro de casa (André / Wikimedia Commons)

Apesar de muitas pessoas sentirem desconforto com seu corpo esguio e translúcido, as lagartixas, ou osgas, são inofensivas e grandes aliadas no ambiente doméstico. O biólogo Fabiano Soares afirma que não há motivo para eliminá-las, já que elas atuam no controle natural de pragas.

Esses répteis se alimentam de mosquitos, incluindo o Aedes aegypti, aranhas de jardim e pequenos aracnídeos. Também consomem cupins atraídos pela luz, baratas, traças, formigas, escorpiões menores e até a aranha-marrom, considerada venenosa.

Além de não representarem risco à saúde humana, as lagartixas têm papel fundamental na cadeia alimentar. Elas ajudam a controlar populações de artrópodes e, ao mesmo tempo, servem de alimento para aves, serpentes e mamíferos como o gambá.

Por que as lagartixas aparecem em casa?

Fabiano explica que três fatores atraem o animal: abrigo, calor e alimento. “Como são predadoras, procuram locais com presença de baratas, traças, mosquitos e aracnídeos. A luz acesa à noite e vegetação próxima às janelas também contribuem para sua aproximação”, afirma.

Segundo o especialista, sua presença é benéfica e natural. Elas não são venenosas, não atacam e não transmitem doenças diretamente aos humanos.

Atenção para quem tem gatos

O biólogo alerta que as lagartixas podem ser hospedeiras intermediárias do Platinossomo, parasita que causa a platinossomose — doença que afeta o fígado dos felinos que as caçam e ingerem. O problema é mais comum em regiões tropicais e afeta uma minoria dos gatos.

Para evitar riscos, recomenda-se instalar telas nas janelas e impedir o acesso dos animais às lagartixas e aos insetos que elas caçam.

Como afastar lagartixas sem usar veneno

Se a presença do réptil incomodar, Fabiano orienta medidas simples:

  • Apagar as luzes externas à noite;
  • Evitar deixar janelas abertas;
  • Instalar telas de proteção;
  • Reduzir a presença de vegetação próxima às paredes e janelas.

Essas ações afastam os artrópodes que atraem as lagartixas, fazendo com que elas saiam naturalmente. O uso de venenos não é indicado, pois os produtos vendidos em mercados são eficazes contra artrópodes, mas não contra lagartixas.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

