Lagartixa ou osga em casa? Por que não matar e como elas ajudam no controle de pragas
Biólogo explica benefícios do réptil dentro de casa e como evitar sua presença de forma segura
Apesar de muitas pessoas sentirem desconforto com seu corpo esguio e translúcido, as lagartixas, ou osgas, são inofensivas e grandes aliadas no ambiente doméstico. O biólogo Fabiano Soares afirma que não há motivo para eliminá-las, já que elas atuam no controle natural de pragas.
Esses répteis se alimentam de mosquitos, incluindo o Aedes aegypti, aranhas de jardim e pequenos aracnídeos. Também consomem cupins atraídos pela luz, baratas, traças, formigas, escorpiões menores e até a aranha-marrom, considerada venenosa.
Além de não representarem risco à saúde humana, as lagartixas têm papel fundamental na cadeia alimentar. Elas ajudam a controlar populações de artrópodes e, ao mesmo tempo, servem de alimento para aves, serpentes e mamíferos como o gambá.
Por que as lagartixas aparecem em casa?
Fabiano explica que três fatores atraem o animal: abrigo, calor e alimento. “Como são predadoras, procuram locais com presença de baratas, traças, mosquitos e aracnídeos. A luz acesa à noite e vegetação próxima às janelas também contribuem para sua aproximação”, afirma.
Segundo o especialista, sua presença é benéfica e natural. Elas não são venenosas, não atacam e não transmitem doenças diretamente aos humanos.
Atenção para quem tem gatos
O biólogo alerta que as lagartixas podem ser hospedeiras intermediárias do Platinossomo, parasita que causa a platinossomose — doença que afeta o fígado dos felinos que as caçam e ingerem. O problema é mais comum em regiões tropicais e afeta uma minoria dos gatos.
Para evitar riscos, recomenda-se instalar telas nas janelas e impedir o acesso dos animais às lagartixas e aos insetos que elas caçam.
Como afastar lagartixas sem usar veneno
Se a presença do réptil incomodar, Fabiano orienta medidas simples:
- Apagar as luzes externas à noite;
- Evitar deixar janelas abertas;
- Instalar telas de proteção;
- Reduzir a presença de vegetação próxima às paredes e janelas.
Essas ações afastam os artrópodes que atraem as lagartixas, fazendo com que elas saiam naturalmente. O uso de venenos não é indicado, pois os produtos vendidos em mercados são eficazes contra artrópodes, mas não contra lagartixas.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
