Receita caseira com canela pode eliminar baratas de vez

Com um spray de canela, você pode eliminar baratas da sua casa e economizar o dinheiro que gastaria com dedetização. Essa alternativa natural funciona como repelente e ajuda a manter o ambiente limpo e livre desses insetos indesejados.

As baratas costumam surgir em locais sujos, úmidos ou com restos de comida expostos. Elas se escondem em esgotos, lixeiras e frestas. Por isso, muita gente recorre ao dedetizador para acabar com o problema. Mas, mesmo depois de investir em produtos caros e promessas milagrosas, as baratas acabam voltando.

Se esse é o seu caso, vale a pena tentar uma solução caseira e econômica, com ingredientes que você provavelmente já tem em casa.

Spray repelente com canela

Ingredientes:

2 paus de canela (ou 1 colher de sopa de canela em pó);

2 xícaras de água;

1 colher de sopa de cravo-da-índia (opcional, reforça o efeito);

1 colher de sopa de álcool (ajuda na conservação);

1 borrifador.

Modo de preparo:

Ferva a água com a canela (e o cravo, se o utilizar) por cerca de 10 minutos;

Deixe esfriar e coe (se usou paus de canela);

Adicione o álcool;

Coloque a mistura em um borrifador limpo.

Modo de usar:

Borrife em cantos da casa, rodapés, perto de ralos, atrás de móveis e armários.

Faça isso 2 vezes na semana e deixe a casa limpa, aconchegante e sem baratas.

Segundo estudos da Universidade Federal de Viçosa, os compostos presentes na canela (aldeído cinâmico) e no cravo (eugenol) possuem efeito repelente e ação tóxica por contato contra pragas como baratas, moscas e formigas.

João Pedro Fidelis Lúcio, responsável técnico da rede de limpeza residencial e empresarial Maria Brasileira, disse, em entrevista ao Estadão, que especialmente o cravo da Índia afugenta esses insetos.

Em casos mais graves de infestação, no entanto, é recomendável procurar ajuda profissional para controle completo das pragas.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)