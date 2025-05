Conheça 5 plantas que afastam o mosquito e ajudam a proteger sua casa

Já pensou em ter um repelente natural, barato e funcionando 24 horas por dia dentro de casa? Algumas plantas, além de decorarem o ambiente e trazerem mais vida para o lar, também são verdadeiras aliadas na hora de espantar os mosquitos, ou carapanãs, como são popularmente conhecidos no Pará.

🦟 Com o aumento dos casos de dengue, ter alternativas naturais para afastar esses insetos nunca foi tão necessário. Além de evitar as incômodas picadas e o famoso zumbido no ouvido durante a noite, essas plantas ajudam a manter a casa mais segura e perfumada.

🌱 Confira três plantas acessíveis e eficazes para cultivar em vasos ou jardim para afastar mosquitos:

1. Citronela

A Citronela pode ser posicionada nos jardins e varandas da casa. (Foto: Freepik)

A citronela é uma das plantas mais conhecidas quando se fala em espantar mosquitos, e com razão. Seu aroma cítrico intenso age como um repelente natural. Pode ser cultivada em vasos ou diretamente no solo, preferencialmente em locais com bastante sol e solo úmido e bem drenado.

Além de afastar mosquitos, a citronela também tem ação antifúngica, antisséptica e antibacteriana. Também é conhecida como capim-eucalipto.

2. Lavanda

Lavanda (Banco de Imagens/Pexels)

Com suas flores roxas e perfume relaxante, a lavanda conquista tanto pela beleza quanto pela utilidade. Ela afasta mosquitos, formigas e outros insetos, graças ao cheiro que os incomoda. Pode ser cultivada em vasos ou canteiros, desde que tenha acesso à luz solar direta por algumas horas ao dia.

Para o cuidado ideal, o solo deve ser regado somente quando estiver seco, evitando molhar as folhas. Use as flores secas em sachês perfumados ou produza óleo essencial de lavanda para usar como repelente natural

3. Hortelã

Hortelã. (Freepik)

Refrescante e versátil, a hortelã é uma planta fácil de manter e muito eficiente contra mosquitos, moscas e até formigas. Seu aroma forte age como um bloqueador natural de insetos. Gosta de sol pleno ou meia-sombra e precisa de solo úmido, mas não encharcado.

Além da função repelente, pode ser usada em sucos, chás e receitas. Um verdadeiro dois em um para a saúde e bem-estar.

4. Manjericão

Manjericão. (Freepik+)

Famoso na culinária, o manjericão vai além do sabor inconfundível. Rico em compostos como eugenol, linalol e citronelol, ele também age como repelente natural. Fácil de cuidar, precisa de algumas horas de sol por dia e um solo bem arejado.

Pode ser plantado em vasos deixados em varandas ou janelas ensolaradas. Além de repelir mosquitos, atrai abelhas e contribui para a saúde do jardim, tornando-se uma planta funcional e versátil.

5. Erva-cidreira

Erva-cidreira, ou Melissa. (Freepik)

Conhecida por seu aroma suave e propriedades calmantes, a erva-cidreira — também chamada de melissa — possui óleos essenciais como citral, neral e geraniol, que ajudam a manter os mosquitos longe. É uma planta de fácil cultivo, que prefere solos férteis, úmidos e com boa matéria orgânica.

Deve ser protegida de temperaturas extremas e floresce no fim do verão. Além de funcionar como repelente, ainda pode ser usada em chás e infusões relaxantes.