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Jovem que roubou placa há 15 anos se arrepende e envia R$ 700 para dono de loja; entenda a história

O ex-estudante revelou que decidiu se desculpar para limpar sua consciência de um ato grave do passado

Victoria Rodrigues
fonte

Algumas pessoas elogiaram a atitude do jovem na internet. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um gesto inusitado e emocionante de um jovem surpreendeu o comerciante de uma loja que fica situada no País de Gales, no Reino Unido. Há 15 anos, o ex-estudante roubou uma placa de um estabelecimento, mas se arrependeu, escreveu um pedido de desculpas em uma carta e enviou 20 libras esterlinas, que equivalem a R$ 700, ao dono da loja, que é um valor a mais do que o objeto, como forma de recompensar o prejuízo do passado.

No dia em que o jovem roubou a placa de PVC do supermercado Exotica Foods, ele disse que havia bebido demais. Por esse motivo, praticou o furto sem que o dono da loja, Imran Ashraf, soubesse do ocorrido. Na carta, o autor, que preferiu não se identificar, admitiu o furto cometido durante sua juventude e disse ainda que, na época, não compreendia que aquilo era tão errado.

Além disso, a decisão de se desculpar com o proprietário do espaço e devolver o valor em dinheiro surgiu como uma ideia de aliviar a consciência com a atitude que lhe assombrava há mais de uma década. O proprietário, por sua vez, se emocionou com o relato do jovem e disse que seria muito bom se ele soubesse a identidade dele. "Adoraria descobrir quem é, seria muito engraçado", declarou Imran Ashraf.

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Leia a carta do jovem na íntegra:

Há uns 15 anos, quando eu era estudante, depois de uma noite de bebedeira, eu e um amigo encontramos uma placa temporária de PVC pendurada na sua loja. Por algum motivo, achamos que seria engraçado levá-la para casa.

Agora, mais velho, percebo que o que nos pareceu engraçado na época provavelmente causou algum transtorno à sua loja. Gostaria de me desculpar e espero que aceite esta compensação.

Atenciosamente,
Ex-estudante imprudente.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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