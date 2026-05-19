Jogos do Brasil na Copa dão folga no trabalho? Veja o que diz a lei trabalhista
O calendário da primeira fase da Seleção já foi definido, com jogos em horários noturnos no horário de Brasília.
A divulgação da lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 aumentou a expectativa dos torcedores e reacendeu uma dúvida comum entre trabalhadores: haverá folga nos dias de jogos do Brasil?
O calendário da primeira fase da Seleção já foi definido, com jogos em horários noturnos no horário de Brasília. A estreia será em um sábado, mas as duas partidas seguintes acontecem durante a semana, o que pode impactar a rotina de trabalho em diversos setores. Saiba mais informações a seguir.
Quais os primeiros jogos do Brasil na fase de grupos?
A seleção brasileira terá seus primeiros jogos nos seguintes dias:
- 13 de junho, às 19h: Brasil x Marrocos, em Nova York
- 19 de junho, às 22h: Brasil x Haiti, na Filadélfia
- 24 de junho, às 19h: Brasil x Escócia, em Miami
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Jogos do Brasil não são considerados feriado
Apesar da tradição criada em grandes competições esportivas, a legislação trabalhista brasileira não determina folga obrigatória em dias de jogos da Seleção Brasileira. Isso significa que a jornada de trabalho segue normalmente, independentemente do horário da partida ou da fase da competição.
Na prática, cabe a cada empresa decidir se haverá flexibilização do expediente durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Entre as alternativas mais adotadas por empregadores estão:
- liberação antecipada dos funcionários;
- compensação de horas em banco de horas;
- alteração temporária do expediente;
- autorização para home office;
- transmissão dos jogos no ambiente de trabalho.
Especialistas em direito trabalhista reforçam que qualquer mudança deve ser acordada previamente entre empresa e empregado para evitar problemas futuros.
Servidores públicos podem ter horário especial
Em anos anteriores, órgãos públicos chegaram a publicar portarias autorizando expediente reduzido em dias de jogos do Brasil. No entanto, até o momento, ainda não há definição oficial sobre possíveis mudanças no funcionamento de repartições públicas durante a Copa do Mundo de 2026.
Falta sem autorização pode gerar desconto?
Quem decidir faltar ao trabalho para assistir aos jogos sem autorização da empresa poderá ter a ausência considerada injustificada. Nesse caso, o empregador pode realizar descontos no salário e aplicar medidas disciplinares previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Por isso, a recomendação é que trabalhadores conversem com antecedência com os empregadores para alinhar possíveis ajustes na rotina durante a Copa do Mundo de 2026.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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