Jogos do Brasil na Copa dão folga no trabalho? Veja o que diz a lei trabalhista

A divulgação da lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 aumentou a expectativa dos torcedores e reacendeu uma dúvida comum entre trabalhadores: haverá folga nos dias de jogos do Brasil?

O calendário da primeira fase da Seleção já foi definido, com jogos em horários noturnos no horário de Brasília. A estreia será em um sábado, mas as duas partidas seguintes acontecem durante a semana, o que pode impactar a rotina de trabalho em diversos setores. Saiba mais informações a seguir.

Quais os primeiros jogos do Brasil na fase de grupos?

A seleção brasileira terá seus primeiros jogos nos seguintes dias:

13 de junho , às 19h: Brasil x Marrocos, em Nova York

, às 19h: Brasil x Marrocos, em Nova York 19 de junho , às 22h: Brasil x Haiti, na Filadélfia

, às 22h: Brasil x Haiti, na Filadélfia 24 de junho, às 19h: Brasil x Escócia, em Miami

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Jogos do Brasil não são considerados feriado

Apesar da tradição criada em grandes competições esportivas, a legislação trabalhista brasileira não determina folga obrigatória em dias de jogos da Seleção Brasileira. Isso significa que a jornada de trabalho segue normalmente, independentemente do horário da partida ou da fase da competição.

Na prática, cabe a cada empresa decidir se haverá flexibilização do expediente durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Entre as alternativas mais adotadas por empregadores estão:

liberação antecipada dos funcionários;

compensação de horas em banco de horas;

alteração temporária do expediente;

autorização para home office;

transmissão dos jogos no ambiente de trabalho.

Especialistas em direito trabalhista reforçam que qualquer mudança deve ser acordada previamente entre empresa e empregado para evitar problemas futuros.

Servidores públicos podem ter horário especial

Em anos anteriores, órgãos públicos chegaram a publicar portarias autorizando expediente reduzido em dias de jogos do Brasil. No entanto, até o momento, ainda não há definição oficial sobre possíveis mudanças no funcionamento de repartições públicas durante a Copa do Mundo de 2026.

Falta sem autorização pode gerar desconto?

Quem decidir faltar ao trabalho para assistir aos jogos sem autorização da empresa poderá ter a ausência considerada injustificada. Nesse caso, o empregador pode realizar descontos no salário e aplicar medidas disciplinares previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Por isso, a recomendação é que trabalhadores conversem com antecedência com os empregadores para alinhar possíveis ajustes na rotina durante a Copa do Mundo de 2026.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)